Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yandan Aboubakar ile sözleşme görüşmeleri yapan bir yandan da Rosier ve Ghezzal'ı yeniden takıma katılmaları için uğraşan Beşiktaş yönetimi bonservisi elinde buluna isimlere yöneliyor. Beşiktaş, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile temasa geçti!

Trabzonspor dün yaptığı açıklamada 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıklamıştı. Hosseini, Marlon, Baker, Afobe ve Kamil Ahmet Çörekçi yeni sezonda Trabzonspor'da olmayacak. Beşiktaş, sağ bek rotasyonu için Kamil Ahmet Çörekçi ile görüştü.

ROSİER'İN YEDEĞİ KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Beşiktaş yeni sezonda sağ bekini Valentin Rosier'e teslim etmek için kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, siyah-beyazlılar bir de alternatif olarak kadroya dahil edeceği futbolcu arayışındaydı.





DORUKHAN VE NECİP OYNAMIŞTI...

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon bu bölgede zaman zaman Necip ve Dorukhan'ı kullanmıştı ancak yeni sezonda yedek bir sağ bek alınacaktı. İlk temasa geçilen isim de Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve bordo-mavililerden ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi oldu. Oyuncunun uygun maliyeti ve tecrübesinin yanı sıra birden fazla mevkide oynaması da alternatif olarak kadroya dahil edilmesi için olumlu özelliklerinden oldu. 1992 yılında Londra'da dünyaya gelen Kamil Ahmet Çörekçi Türkiye'de ilk kez Bucaspor'da forma giydi. Daha sonra Kayserispor ve Adana Demirspor formaları da giyen Kamil Ahmet, Eskişehirspor'da yıldızını parlattı.





2017 senesinde Trabzonspor'a transfer olan Kamil Ahmet Çörekçi, bordo mavililerde hem sağ bekte hem de sol bekte forma giydi. Bazı maçlarda orta sahada da oynayan Kamil Ahmet, Trabzonspor ile sözleşme uzatmadı ve serbest kaldı.

BEDAVAYA İMZA ATABİLİR!

Haziran'da Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Kamil Ahmet Çörekçi, bordo mavililer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kamil Ahmet Çörekçi, gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyerse siyah beyazlılar bu transfer için bonservis ödemeyecek. (Sabah)