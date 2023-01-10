Siyah-Beyazlılar, Wout Weghorst’un ayrılık şokunu atlatmaya çalışıyor... Kasımpaşa mücadelesinde attığı golün ardından taraftarlara veda eden Hollandalı forvetin, İngiltere Premier Lig devi Manchester United’la anlaştığı ortaya çıkmıştı. Tecrübeli futbolcunun menaceri Simon Cziommer, dün öğle saatlerinde İstanbul’a gelip Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’yla bir araya geldi. Weghorst’un temsilcisi, ayrılık için resmen talepte bulunurken Beşiktaş tarafı ise yeni bir golcü bulunmadan ve yıldız ismin gidişinden maddi bir kazanç elde etmeden imza atmaya sıcak bakmıyor.

'İnisiyatif tamamen Beşiktaş'tadır'

Konuyla ilgili Siyah-Beyazlılar resmi açıklama da yapmıştı. Kara Kartal, "Futbol A Takımımızın Süper Lig 'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."

2.6 milyon Euro...

Weghorst’un gidişinin belli olması sonrasında yönetim, Vincent Aboubakar’ı listesine dahil etmişti. Beşiktaş, Vincent Aboubakar için görüşmelere başladığı ve golcü futbolcu yıllık 2.6 milyon euro net maaş istediği haberleri çıkmıştı. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst’un olası ayrılığının ardından, Aboubakar için resmi girişimlere başlayacak. Vincent Aboubakar 3. kez Beşiktaş forması giyebilir.





Fransız basını da yaptı

Fransa basınından Foot Mercato da Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını son dakika olarak geçti. haberde, 'Aldığımız bilgilere göre Türk kulübü, şu anda Kamerunlu Vincent Aboubakar ile görüşüyor. Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için, Al Nassr ile sözleşmesini feshettiği 30 yaşındaki forvet, şu anda serbest ve üçüncü kez Beşiktaş'a dönebilir.' ifadeleri yer aldı. Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi aynı zamanda Valentin Rosier ve Jackson Muleka'nın da menajerliğini yapıyor.

Beşiktaş'a dev rakip

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar için flaş bir iddia da İspanya'dan geldi. İspanyol basınında yer alan haberde; devre arasında santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Sevilla'nın Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi'nin bu transferde büyük etkisi olacağı iddia edildi.

Liverpool’dan geldi...

Kartal, Aboubakar'ın ardından yeni bir ismi daha gündemine aldı. Kartal, İtalya Serie A devi Milan’ın Belçikalı golcüsü Divock Origi için girişim başlattı. Beşiktaşlı idarecilerin Origi için Milan’a kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Şu anda uyluk sakatlığı bulunan Origi, bu sezon Milan’da 10lig maçında 1 gol atmıştı. Hücum hattının üç bölgesinde de forma giyme özelliği bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Milan’a sezon başında Liverpool’dan bedelsiz olarak gelmişti. Origi, daha önce; Wolfsburg ve Lille kulüplerinde de forma giymişti.

Orhan Yıldırım



