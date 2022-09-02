Oyuncu arayışlarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Yönetimi, mutlaka bir stoper almayı planlıyordu. Buna göre İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, görüşmelerine devam ediyor. Fakat gelinen noktada Yeşil-Siyahlı kulüp ile bir türlü beklenen anlaşma sağlanamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından da rota alternatif isimlere döndü. Finlandiya'da KuPS forması giyen Pablo Ricardo, Kara Kartal'ın gündemine geldi.

Sıcak bakıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in de Brezilyalı savunmacıya onay verdiği öğrenildi. Eğer Kaan ile anlaşma sağlanamazsa 28 yaşındaki oyuncunun transferi bitirilmeye çalışılacak. Aralık ayında kontratı sona erecek olan Ricardo'nun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi

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