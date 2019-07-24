Siyah-Beyazlılar, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Vitor Hugo ile anlaşmaya varamadı, 27 yaşındaki stoper ülkesi Brezilya’dan Palmeiras ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş Yönetimi ise şimdi 3 ismi gündemine aldı. Kara Kartal, İtalyan Lazio’dan Wallace, Tigres ile sözleşmesi sona eren TimothÈe Kolodziejczak ile AıK’tan Karol Mets için nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş’ın hedefi 3 isimden birini kadrosuna katarak sol stoperdeki sorununu çözmek.

Satın alma opsiyonuyla

Başkan Fikret Orman’ın, “Transfer için oyuncu satmayı bekleyeceğiz” demesinin ardından Beşiktaş’ın hedefinin söz konusu 3 isimden birini satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Abdullah Avcı’nın önceliğinin Wallace’tan yana olduğu bildirildi. Eğer Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı futbolcudan olumsuz yanıt alırsa diğer iki isim üzerinde yoğunlaşacak.