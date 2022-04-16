Gelecek sezon için stoper mevkiine yerli takviye yapmayı planlayan Beşiktaş , Hellas Verona'dan Koray Günter, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin 6 milyon Euro talep etmesi nedeniyle Kaan listenin son sırasında yer alıyor. Koray ve Abdülkerim için de kulüpleri 4 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Beşiktaş'ın stoper transferine ayırdığı rakam ise 2 milyon Euro civarında.

KONYASPOR İMZA ATTIRIRKEN İNDİRİM SÖZÜ VERMİŞTİ

Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşme uzatması halinde Koray Günter'i beklemeye alacak. Öncelik sol stoperde olacak. Konyaspor'la devre arasında mukavele yenileyen Abdülkerim Bardakçı'ya kulübü, transferinde kolaylık sözü vermişti. 27 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istemesi nedeniyle Konyaspor'un bonservisinde indirime gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

KORAY GÜNTER

Daha önce Galatasaray forması da giyen Günter, 2020'de transfer olduğu Verona'da 86 karşılaşmada 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Konyaspor'un altyapısında yetişen Abdülkerim Bardakçı, 4 gol-4 asistle bu sezonun en skorer stoperleri arasında yer aldı. Yıldız oyuncu devre arasında sözleşmesini yenilemişti.

PJANİC, JUVENTUS VE İNTER İLE FLÖRT EDİYOR

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in, lig bitiminde takımdan ayrılması büyük ölçüde kesinleşti. Boşnak futbolcunun bir sonraki durağının İtalya olması bekleniyor. 32 yaşındaki orta saha, eski kulübü Juventus ile görüşüyor. Ayrıca İnter'in de sürpriz bir hamle yaparak transfer listesine Pjanic'i dahil ettiği öğrenildi. İnter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin, Barcelona ile sözleşmesi devam eden Pjanic'le birlikte Memphis Depay'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi. (Sabah)