Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş 'ta futbolcular 3 gün izin yapacak. Yönetimse transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, stoper takviyesine yoğunlaşmış durumda.

Teknik direktör Valerien İsmael, bu bölgenin özellikle yerli futbolcularla güçlendirilmesini istiyor.

Beşiktaş'ın listesinde 2 oyuncu bulunuyor. Siyah beyazlılar, İstanbulspor’dan Emrecan Uzunhan ve Çaykur Rizespor 'dan Emirhan Topçu'yu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Görüşmeler sürüyor

Emrecan Uzunhan transferi için taraflar bir araya gelmiş ancak ödeme planı ve bonuslar konusunda mutabakata varılamamıştı. İstanbulspor ile Beşiktaş arasında yapılan son görüşmede ise anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi.

Emrecan Uzunhan'ın da, siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Emirhan Topçu transferinde ise ödeme planı üzerinde Çaykur Rizespor ile görüşmeler devam ediyor.

Siyah beyazlılar yakın zamanda 2 isme de imza attırıp, 20 Temmuz'da başlayacak İspanya kampına yetiştirmeye çalışıyor. (Trtspor)