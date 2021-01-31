Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş' ta stoper atağı da başladı. Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyrn Leo Pereira, Benfica'da oynayan Ferro ve Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj'ı gündemine aldı.









Bu oyuncular için girişimlerini hızlandıran yönetim, transferin son gününde 1 ismi kadrosuna kaymak istiyor. Tin Jedvaj için Leverkusen'le temas kuran, Leo Pereira ve Ferro'nun da şartlarını kulüplerine soran Beşiktaş, gün içinde şartları sağlayarak bu 3 oyuncudan 1'ine siyah-beyazlı formayı giydirmenin peşinde.

İHA





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