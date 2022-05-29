Kara Kartal’da, Stefano Denswil iddiası... Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş ’ın, Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefano Denswil’le ilgilendiği bildirildi. Stopere iki takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ın, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı’nın yanı sıra Trabzon’la kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki Stefano Denswil’le temaslara başladığı konuşuluyor. Trabzonspor’la 29 maça çıkan Denswil, takımına hücumda 2 asistlik katkı sağladı.