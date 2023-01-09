Süper Lig ’de Kasımpaşa’yı konuk eden Beşiktaş , rakibini 2-1’lik skorla devirmeyi başardı. Takımın Hollandalı santrforu Wout Weghorst, Kara Kartal’ın ikinci golüne imzasını attı. Kaydettiği gol sonrasında Vodafone Park’ta tribünlerin önüne giden Weghorst, taraftarlara ‘Güle güle’ diyerek el salladı. Buruk gol sevinci Hollandalının Beşiktaş'tan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.





Ceyhun Kazancı: Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor

Maçın ardından konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor" ifadelerini kullanmıştı.





Şenol Güneş: Oyuncunun isteği var

Basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. 'Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u?' Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" demişti.

Bonservis belirlendi

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United ile Wout Weghorst arasında görüşmeler devam ediyor. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın tazminat istediği ifade edildi.

Manchester United, Burnley ile yaptığı görüşmeler 10 milyon Euro'luk bir bonservis miktarı üzerinde duruluyor. Öte yandan Beşiktaş'ın Weghorst için 10 milyon Euro'ya transfer etme hakkı bulunuyor.

Foot Mercato, sezonun ikinci yarısı adına bir golcü arayışında olan Manchester United'ın Wout Weghorst isminde karar kıldığını ve bu yönde girişimlerin başladığını duyurdu.

Menajeri tesislerde

TRT Spor'un haberine göre tüm yaşananların ardından bu sabah saatlerinde Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Cziommer, Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Weghorst’un takımdan ayrılmasıyla alakalı görüşecek.



