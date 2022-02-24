Yeni sezona yeni bir kadro planlamasıyla başlamak isteyen ve bu nedenle Gedson Fernandes gibi bazı isimlerle şimdiden anlaşmaya varan Beşiktaş Yönetimi, Vida ile sözleşme uzatma konusunu sezon sonuna bıraktı.2021-22 sezonunun bitimiyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların, “Ya başka takıma giderse” endişesini taşımayan yönetim, iç transferde acele etmiyor.

Performansa dayalı ücret!

Siyah-beyazlılar, Vida’ya önereceği net rakamı kalan haftalardaki performansa göre belirleyecek. Yeni sezonda stoper hattını deyim yerindeyse yıkıp yeni baştan kurmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, garanti para artı performansa dayalı ücret seçenekleri üzerinde duracak. Şu an için Vida’nın kafasının karışmamasını isteyen ve tamamen lig ile kupaya odaklanmasını bekleyen siyah-beyazlı yönetim, Larin’de de sezon sonunu beklemeyi düşünüyor.Vida’nın ise kritik bir karar aşamasında olduğu bildirildi. Hırvat futbolcunun şu anki mevcut kontratına benzer rakamlarda teklifler aldığı öğrenilirken, Vida ve ailesinin İstanbul’u çok sevmesi nedeniyle, kararsız kaldıkları ortaya çıktı. (Milliyet)







