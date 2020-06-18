Mali problemler sebebiyle önümüzdeki sezon maaş bütçesinde küçülmeye gitmesi beklenen Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile yolların ayrılması bekleniyor. Senelik 3 milyon avroluk ücretiyle takımın en çok kazanan oyuncularından olan Hırvat stoper maaşında indirime gitmeyi kabul etmiyor. Siyah-beyazlı yönetim ise tecrübeli oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor. Beşiktaş'ta kazandığı yıllık ücreti farklı takımlarda da kazanabileceğini düşünen Vida için bazı Rus kulüpleri şimdiden menajeriyle temasa geçti bile. Eğer Vida serbest kalırsa Avrupa'daki transfer piyasasının en önemli isimlerinden biri olabilir.

Rebocho da yolcu

Sadece Vida mı? Lens de benzer bir durumla karşı karşıya. İki yıl daha sözleşmesi bulunan ve senelik 2 milyon 250 bin avro alan Hollandalı oyuncudan indirim talep edilecek. Eğer ücretini istenilen noktaya çekerse devam edilecek aksi takdirde satış listesine konulacak. Otuz iki yaşındaki oyuncu, bonservisi alındığından bugüne kadar beklentilerin çok ama çok uzağında kalmıştı. Daha düşük maliyetle daha mücadeleci bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek Rebocho ile de yollar ayrılacak. Kiralık isimlerle yola devam etmeyecek olan siyah-beyazlılar, genç ağırlıklı bir yapılanmaya gidecek. (Türkiye Gazetesi)