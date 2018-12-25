25 Aralık Salı son Beşiktaş transfer haberleri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında Beşiktaş Love, Babel, Tolga Zengin, Roco, Adriano, Gökhan Töre’yi satışa çıkaracak. Larin kiralanacak, Q7 de sezon sonu satışa konulacak. Cenk Tosun'un kiralanması gündemde. Ayrıca takıma transfer edilecek oyuncular içinde yengi gelişmeler var. İşte gazetelere yansıyan transfer haberleri ve tüm detaylar...

KARTAL'DAN 3 BÖLGEYE TRANSFER

Yeni sezona yer aldıkları 2 ligde de şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Siyah- Beyazlılar, önce UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında havlu atmış sonrasında da Süper Lig’de 17 haftayı lider Başakşehir’in 9 puan gerisinde kapatmıştı.

Bu görüntüsüyle beklenenin gerisinde kalan ve taraftarını üzen Beşiktaş’ta yönetim, ikinci yarıda bambaşka bir Kara Kartal oluşturmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda ara transfer dönemini en iyi şekilde kullanmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Ocak ayında 3 bölgeyi güçlendirme kararı aldı.

Pepe’nin yerine...

Kara Kartal’ın ilk etapta hücum hattına yeni bir isim kazandırmak için çalışma başlattığı bildirildi. Avrupa’da transfer harekâtına başlayan Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor’la yol ayrımında bulunan Burak Yılmaz’ı da listesinde tutmaya devam ediyor. Ek olarak yüksek maliyeti sebebiyle sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilen Pepe’nin yerini de bir stoperle doldurmayı amaçlayan yönetim, geçen sezon da gündemde yer alan Hollanda Ligi ekibi PSV’nin Fransız savunmacısı İsimat Mirin’i tekrar gündemine aldı.

Güneş’in eski öğrencisi...

Forvet ve stoper bölgelerine ek olarak Gökhan Gönül’ün tek alternatif olarak görev yaptığı sağ bek hattını da güçlendirmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda Şener Özbayraklı için temasta bulunuyor.

Fenerbahçe’de beklediği kadar forma şansını bulamayan ve Sarı-Lacivertliler’in de yollarını ayırmaya sıcak baktığı Şenol Güneş’in eski öğrencisi için takas formülü masada... Kartal’ın, sağ bekte Şener’in alternatifi olarak da Lyon’lu Rafael’i belirlediği kaydedildi.

KARTAL'DA TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR!

Love kesin yolcu. Vida, Medel ve Lens’in alıcılarıyla masaya oturulacak. Forvete ve stopere takviye yapılacak. Cenk Tosun ilk aday. Burak ve Kalinic de diğer favoriler. İlk yarıda büyük hayal kırıklığı yaşayan ve yaşatan Beşiktaş’ta, ikinci yarı için yönetim düğmeye basıyor. Transferde gelecek ve gidecek isimler için geniş çaplı bir operasyon grubu, girişimleri hızlandıracak. Öncelik gideceklerde. Son maçta kadroya alınmayan Love, kesin gönderiliyor. Birçok talibi var ancak en güçlü ihtimalle ülkesine dönecek.

Vida’ya hem Monaco hem de West Ham talip. Medel ve Lens için de Ada’dan önemli talipler var.

Yönetim bu konuda ekonomik şartların tatmin edici olmasına ve Şenol Güneş’in raporuna göre hareket edecek. Yönetim bu konuda ekonomik şartların tatmin edici olmasına ve Şenol Güneş’in raporuna göre hareket edecek.

Cenk Tosun için girişimler var!

Kartal’ın transferde ise önceliği forvet ve stoper. Şu anda pek gündeme gelmese de Everton’da kadroya giremeyen Cenk Tosun’un kiralanması için girişimler var. Burak Yılmaz da yönetim ve teknik ekibin istediği bir isim ancak taraftarın çok sert tepkisi nedeniyle, bu pek gerçekleşecek gibi durmuyor. Atletico Madrid’de çok fazla şans bulamayan Nikola Kalinic’in de satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde. Bu girişimlerden sonuç alınamazsa başka alternatifler değerlendirilecek.

BEŞİKTAŞ NEŞTERİ VURUYOR!

Spor Toto Süper Lig'de 1994-1995 sezonundan beri ilk yarılarda ikinci en kötü performansını sergileyen Beşiktaş’ta temizlik operasyonu için düğmeye basıldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Kasımpaşa yenilgisi sonrası “Sadece Love değil, başka da gidecek oyuncular var” açıklaması sonrası yönetimin ocaktaki ara transfer döneminde Love, Babel, kaleci Tolga, Roco, Adriano ve Gökhan Töre’yi satışa çıkarma kararı aldığı ortaya çıktı.

Love, Flamengo Kulübü ile söz kesti. Kartal, sezon başında birinci forvet olarak tutulan ancak beklentileri karşılayamayan Larin’i ise tecrübe kazanması için başka bir takıma kiralama formülü üzerinde duruyor.

Satışlardan elde edilecek gelirle Güneş’in istediği takviyeler yapılacak. Beşiktaş, Quaresma’yı ise sezon sonu satışa koymayı planlıyor

BEŞİKTAŞ'TAN STURRIDGE HAREKATI!

Ligde devreyi Başakşehir’in 9 puan gerisinde kapatan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in “Bu kadroya takviye yapılmazsa şampiyonluk zor” açıklaması sonrası transfer harekatı başlıyor. Kaliteli forvet almak isteyen Siyah-Beyazlılar’ın hedefindeki ilk isim Liverpool’dan Sturridge. Yönetimin, sezon sonu sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki İngiliz forveti satın alma opsiyonu ile kiralamak için Liverpool’a teklifte bulunduğu bildirildi. Kartal’da sağ bek için Ahmet Oğuz, orta saha için de Orkun Kükçü düşünülüyor. (Star)

BEŞİKTAŞ ADJIN HASIC'IN PEŞİNE DÜŞTÜ

Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Haber1903’ün edindiği bilgiye göre; siyah beyazlılar, Avrupa'dan birçok kulübün de gündeminde olan 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ajdin Hasic’i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb'le sorun yaşıyor Yürürlükteki sözleşmenin feshedilip 2021'e kadar yeni bir sözleşme yapılması için anlaşıldığı belirtiliyor. Ancak Ajdin'in babası, var olan sözleşmenin feshinin ardından yeni bir sözleşme imzalamadıklarını ve oğlunun serbest kaldığını iddia ediyor.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic ile Benfica, Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Everton ve Salzburg da ilgileniyor.

Aldin Hasic kimdir?

7 Ekim 2001 Bosna Hersek doğumlu sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor. Futbola Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta 1 gol atmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE FORVET BOMBASI!

Sezonun ilk devresinde istediği sonuçları alamayan ve lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta gözler ara transfere çevrildi. Siyah beyazlılar, forvete 2 bomba takviye yapmak için kolları sıvadı. Listedeki ilk isimler ise Monaco'da forma giyen Radamel Falcao ve Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz.

Siyah beyazlılar forvete iki takviye birden yapmaya hazırlanıyor. Burak Yılmaz ile imza aşamasına gelen Beşiktaş’ın bu transferi yarın sonuçlandırması bekleniyor. Yönetim, dünya çapında bir isim de almak istiyor ve bunun için masada olan kişiyse Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao... Monaco’da oynayan yıldız siyah beyazlılara yeşil ışık yaktı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda sağ bek ve stoper takviyesi de yapacak olan siyah beyazlılarda liste kabarık. Sağ bek için Fenerbahçeli Şener Özbayraklı en güçlü aday. Diğer yandan Bak Spor’dan 19 yaşındaki Suat Kaya ve Denizlisporlu 24 yaşındaki Muhammed Himmet Ertürk de alternatif isimler.

Siyah beyazlıların stoper için düşündüğü ilk isimse Shakhtar Donetsk’ten Yaroslav Ayrıca Kahramanmaraşspor’dan 22 yaşındaki Safa Ali Memnun da adaylar arasında yer alıyor. (Hürriyet)



















