19 Aralık son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ligin ilk yarısındaki performanstan memnun olmayan Beşiktaş yönetimi devre arasında takımda köklü değişikliklere gitmeyi planlıyor. Kartal gözden çıkarılan futbolcuları satıp, kaliteli,başarıya aç ve daha ucuz oyuncular alma niyetinde. Vagner Love ve Cyle Larin’le yollarını ayırma düşüncesinde olan Beşiktaş’ın radarına son olarak Rus golcü Nikolay Komlichenko takıldı.

ÇEKYA’DA 18 MAÇTA 18 GOLÜ VAR

Bonservisi Rusya’da Krasnodar’da olan, Çekya Ligi’nde Mlada Boleslav’da kiralık olarak top koşturan 23 yaşındaki 1.90 metre boyundaki Komlichenko, leblebi gibi gol atıyor. Forvet arkasında da görev yapabilen Rus santrfor, ligde 18 maçta 18 gol kaydetti. Ayrıca 4 de asist yaparak toplam 22 gole doğrudan katkıda bulundu. Beşiktaş gözden çıkardığı futbolculardan kaynak sağladığı an Rus’un transfer için devreye girecek.

CSKA VE ZENİT DE ONU İSTİYOR

Komlichenko’yu izleyen Beşiktaş oyuncu için yaptığı ilk görüşmede olumlu cevap aldı. Çek medyasından iSport’un haberinde 23 yaşındaki golcüyle Beşiktaş’ın dışında CSKA Moskova ve Zenit’in de ilgilendiği belirtildi. Kartal’ın listesindeki diğer golcü ise Trabzonspor’dan Burak Yılmaz. Beşiktaş iki golcü birden almak istiyor. Siyah-Beyazlılar’da Komlichenko’nun alternatifleri ise Mbengue (Grozny) ve Niasse (Everton). (Star)

BİR YILDIZ DAHA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR

Süper Lig’de ilk yarıyı kapatmadan transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta, Pepe’nin gidişi daha gündemden düşmeden yeni bir şok gelişme daha yaşandı. Daha önce teknik patron Slaven Bilic’i siyah-beyazlı kulüpten koparan İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın bu kez Gary Medel’in peşinde olduğu ortaya çıktı.

West Ham United’ın dünyaca ünlü Şilili menajeri Manuel Pellegrini’nin ara transfer döneminde orta sahayı defansif açıdan güçlendirmek istediği ve listesindeki ilk ismin vatandaşı Medel olduğu aktarıldı. Medel için ısrarlı olan İngiliz kulübü yetkililerinin birkaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile bir araya geleceği öğrenildi.

Beşiktaş ile 30 Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcuyu mutlaka kadroya katmak isteyen West Ham United’lı yetkililerin bu transfer için ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı da belirtildi. Beşiktaş yönetimi ile ilk resmi teması yarın kuracak olan İngiliz ekibinin bu transferi en kısa zamanda bitirerek Medel’i Ocak ayındaki maçlara yetiştirmek istediği ifade edildi.

Gary Medel’in olası transferi hakkında henüz teknik heyetle görüşmeyen siyah-beyazlı yönetim, iyi bir bonservis bedeli ödenmesi halinde Şilili oyuncunun gidişine kulüp çıkarları nedeniyle onay verecek.

İstenen bedel 10 milyon euro

Medel dışında Babel, Atiba, Quaresma, Adriano, Vida ve Vagner Love gibi isimlere de teklif bekleyen Beşiktaş Yönetimi’nin, bonservis bedellerinin yüksek olması halinde, gerekirse bu isimlerin tamamını bile satmayı planladığı kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi’nin geçen sezon başında Inter’den 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Medel için en az 10 milyon euro bonservis bedeli beklediği vurgulandı.

Premier Lig’e yabancı değil

West Ham United’ın kanca attığı Gary Medel 2013-2014 sezonunun başında Sevilla’dan 13 milyon euro bonservis karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City’ye transfer oldu.Cardiff formasıyla 35 resmi maça çıkan ve istikrarlı bir sezon geçiren Şilili futbolcu 2014’te 8 milyon euroya Inter’in yolunu tuttu. 4 resmi maça çıktı.

Gary Medel, Beşiktaş formasıyla geride kalan 1.5 sezonda 64 resmi maça çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.(Skorer)

Pepe Flamengo'ya mı transfer oluyor?

Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe'nin, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'ya önerildiği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, birçok kulüp için önemli bir hedef haline geldi. Stoper arayışında olan birçok kulübün durumunu yakından takip ettiği 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fox Sports'da yayınlanan programa bağlanan bir muhabir, Pepe'nin Flamengo'ya önerildiğini söyledi.

Flamengo'da yapılan yeni başkanlık seçimini kazanan Marcos Braz'ın Inter forması giyen iki futbolcu Miranda ve Gabigol'ün transfeleri için İtalya'da olduğu, Miranda'nın transferinin gerçekleşmemesi halinde rotanın Pepe olacağı belirtildi.

Bu sezon tüm organizasyonlarda 17 kez Beşiktaş forması giyen Pepe, 5 gollük katkı vermiş, ancak sakatlığı sebebiyle ligde son 4 maçta forma giyememişti.

ATIBA'NIN KARARI BELLİ!

Kartal’ın başında 2013-15 sezonunda görev yapan Slaven Bilic, Premier lig ekibi West Ham United’ı çalıştırmasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’ın başına geçmişti. Kartal’ın başında 2013-15 sezonunda görev yapan Slaven Bilic, Premier lig ekibi West Ham United’ı çalıştırmasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’ın başına geçmişti.

Deneyimli teknik adamın, Ocak ayındaki transfer döneminde Beşiktaş’taki eski öğrencisi Atiba Hutchinson’ı yeni takımına istediği ortaya çıkmıştı. 35 yaşındaki ön liberonun, bu ilgiye menaceri aracılığıyla olumsuz yanıt verip sezon sonunda futbol hayatını Beşiktaş’ta noktalamaya karar verdiğini ilettiği ifade edildi.



