Kara Kartal, kadro rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Özellikle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen yönetim, transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim gündemine aldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Siyah- Beyazlı takımın bonservisi Milan’da olan Uruguaylı sol bek oyuncusu Diego Laxalt ile ilgilendiğini öne sürdü. Di Marzio’nun aktardığı bilgiye göre geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak İskoçya Premier Lig ekibi Celtic’te geçiren 28 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş’ın yanı sıra Portekiz ekibi Porto da ilgileniyor.

Milan’la 1 yıl daha...

28 yaşındaki oyuncunun kontratının gelecek sezon sonunda bitmesi sebebiyle kiralama konusunun gündemde olmadığı belirtildi. Diego Laxalt, geçen sezon Celtic formasıyla 26 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koymuştu.



