Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle görüşmeler sadece telefon aracılığıyla yapılsa da siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki sezonun takım kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. Yönetim ilk olarak sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona erecek olan Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby ile birlikte; bu isimlerin dışında cazip teklif gelmesi durumunda diğer oyuncularla da yollarını ayırma konusunu masaya yatırdı. Kartal'da birinci öncelik düşük bütçeli ve kaliteli bir kadro oluşturabilmek.

TORUNOĞULLARI YÖNETİYOR

Kara Kartal'da transfer harekatını Erdal Torunoğulları bizzat yönetiyor. Loris Karius'un yerine yerli bir kaleci transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlıların ilk adayı Başakşehir'in başarılı file bekçisi Volkan Babacan. Forvet hattına da Burak Yılmaz'la rekabet edebilecek bir isim kazandırmayı planlayan başarılı yöneticinin, bu konuda ekibiyle Hollanda ve Belçika liglerinde oyuncu arayışında olduğu öğrenildi. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın Roma'da forma giyen stoper Juan Jesus ve 10 numara mevkiinde görev yapan Kayserispor'dan Mensah için de girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi. (Sabah)