Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, “İmkanlarımız dahilinde geniş bir kadro istiyorum” isteği doğrultusunda forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Kara Kartal, son olarak Mario Mandzukic’in üzerine yoğunlaşmıştı. Kariyerinde; Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi önemli kulüplerde kupalar kaldırdıktan sonra Katar Ligi ekibi Al-Duhail’e giden 34 yaşındaki futbolcunun bu takımdaki macerası yarım dönem sürmüştü. Sezon başında da Kara Kartal’ın gündemine gelmesine rağmen 4.5 milyon Euro’luk maaş beklentisi sebebiyle askıya alınan Mandzukic transferi, oyuncunun menaceri İvan Cvetkovic’in önerisi sonrasında yeniden gündeme geldi.

1 milyon Euro artı bonus...

Takviye için sınırlı bütçesi olan Siyah- Beyazlılar’ın yarım dönem için yaptığı 1 milyon Euro artı bonus teklifi üzerinden pazarlıklarını sürdüren 1,90’lık golcü, ilk iki temasta da Kara Kartal’a yeşil ışık yaktı. Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyebilmek için Mandzukic’i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaşlı idareciler, tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu ilerlemesi sonrasında gözünü kadroya çevirdi.

Ljajic'in yerine geliyor

Dünyaca ünlü golcüyü alabilmek için ilk olarak kadrosunda yer açması gereken Siyah-Beyazlılar, bu hafta içerisinde Adem Ljajic’in menacerine ayrılık kararını ikinci kez iletecek. Sırp futbolcuyu gönderip hem yabancı kontenjanında hem de maaş bütçesinde yer açmak isteyen kulüp, sonrasında Mandzukic’e imzayı attıracak. Zagreb’de bireysel olarak çalışmalarını sürdüren yıldız isimden hazırlıklarına devam edip beklemesini isteyen Kara Kartal, bu transferi ay sonuna doğru tamamlamayı hedefliyor.

Gökmen Özcan