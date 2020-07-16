Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Siyah beyazlılar, sol kanada sürpriz bir ismi gündemine getirdi. İspanyol basınından Beşiktaş için flaş bir iddia geldi.

Gazetelere göre La Liga'dan düşen Espanyol'da forma giyen Wu Lei, Siyah-Beyazlılar'dan teklif aldı.

Çinli sol kanat oyuncusu bu sezon 47 maçta oynadı ve 8 gol attı.