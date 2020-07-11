Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Federasyonun açıkladığı yabancı oyuncu sayısı kuralının ardından siyah beyazlıların rotası değişti. Hem önümüzdeki sezonu, hem de gelecek senelerin planlamasını yabacı kuralına göre ayarlamaya çalışan siyah beyazlılarda, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yeniden masaya oturuldu.

Caner Erkin’in temsilcisi, daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun gelecek sezon Beşiktaş’ta olmayacağını dile getirmişti.

Ancak yönetimin Caner’den henüz vazgeçmediği öğrenildi. Yıldız futbolcuya yeni bir kontrat önerildiği, hatta yapılan görüşmeler neticesinde teklif edilen rakamın revize edilerek yükseltildiği ifade edildi.

Aynı durum Gökhan Gönül için de geçerli. Tecrübeli futbolcuyla da yapılan görüşmelerin olumlu gittiği gelen haberler arasında. Caner ve Gökhan'ı elinde tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, oyunculardan gelecek cevaba göre hareket edecek.

Öte yandan transferde geleceğe yönelik hamleler de yapmaya çalışan siyah beyazlılar, Nürnberg’in 17 yaşındaki sağ beki Seyhan Yiğit'i listesine aldı.

17 yaş altı milli takımda da oynayan Seyhan’ı scout ekibinin önerdiği, yönetici Erdal Torunoğulları’nın da bu oyuncuyla bizzat ilgilendiği belirtildi.

Kaynak: TRT SPOR