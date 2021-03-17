Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen lider Beşiktaş, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın eski Galatasaraylı yıldız için girişimlere başladığını iddia etti. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluk hedefleyen Siyah Beyazlılarda tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Beşiktaş derbiden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah Beyazlılar 1 maç eksiğiyle en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde 63 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah Beyazlılar Fenerbahçe derbisi öncesi son 6 maçını kazandı.

Şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Beşiktaş'ta diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon yapılması planlanan transferler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetimin de teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği rapor doğrultusunda transferde çalışmalara başlayacağı belirtildi. İtalyan basını Bewşiktaş'la ilgili son dakika transfer haberini servis etti.

İTALYANLAR DUYURDU

Calciomercato.it, Beşiktaş'ın Hellas Verona forması giyen Koray Günter için girişimlere başladığını iddia etti. Haberde Beşiktaş'ın ligde şampiyonluğun büyük favorisi olduğu ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifli bir kadro kurmak istediğinin altı çizildi.

Haberde Hellas Verona'nın bu sezon ligde 27 maçta 32 gol yediği ve savunmanın en önemli isimlerinden Koray Günter'in bu performansta başrolde yer aldığı ifade edildi. Verona, Serie A'da en iyi savunma yapan 5 takım arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın transferi için girişimlere başladığı Koray Günter geride bıraktığımız yaz aylarında 2 milyon Euro karşılığında Genoa'dan Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Haberde Verona'nın Koray Günter için en az 4 milyon Euro isteyeceği ifade edildi.

Koray Günter, 2013-2018 yılları arasında Galatasaray'da forma giymiş ve 2 şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Günter, bu sezon Hellas Verona formasıyla 19 maçta görev aldı.