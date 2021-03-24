Son dakika... Şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 adım önünde yer alan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda çalışmalarına hız veren Kartal, birçok takımın listesinde yer alan Larin'i satarak yerine Belçika'da Leuven forması giyen Thomas Henry almak istiyor.

Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız verdi. Yerli ve gurbetçilerin yanı sıra yabancı listesini de oluşturan siyah-beyazlılar, tüm isimleri yakından takip ediyor.

Kartal'ın Belçika'da Leuven forması giyen Thomas Henry için ısrarcı olduğu, yaz döneminde yeniden kulübünün kapısını çalacağı kaydedildi. Devre arası 26 yaşındaki golcünün kulübüne 1.5 yıl kiralama ve 3 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif yapılmış ancak olumsuz yanıt alınmıştı.

LARİN'DEN GELECEK BONSERVİSE GÜVENİYOR

Bu sezon takımıyla çıktığı 30 resmi maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan Fransız santrforu listeden çıkarmayan siyah-beyazlıların oyuncuyu izlemeye devam ettiği kaydedildi. Yaz döneminde Cyle Larin'i yüksek bonservis bedeliyle Avrupa'ya göndermeyi planlayan Beşiktaş, Henry'nin performansını bu şekilde sürdürmesi halinde bir kez daha Belçika kulübüyle masaya oturacak.

THOMAS HENRY KİMDİR?

Thomas Henry, futbol kariyerine Fransız ekibi Beauvais'te başladı. Sırasıyla Frejus-St.Raph, Nantes, Chambly, Tubize ve Leuven formaları giydi. Belçika ekibi Leuven'e 17 Ocak 2019'da imza atan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 72 maça çıkarken 41 gol, 11 asistlik performans sergiledi. (Sabah)