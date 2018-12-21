Burak Yılmaz Beşiktaş'a gelecek mi? Pepe'den sonra takımdan kimler ayrılacak. Tolgay Arslan, Medel, Babel, Wagner Love transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ayrıca Sivasspor'un yıldız ismi Emre Kılınç ile girişimler olduğu iddia ediliyor. Peki Beşiktaş kimi transfer edecek? Norwich City’de kadro dışı olan Nelson Oliveira konusunda yeni gelişmeler var mı? İşte 21 Aralık Cuma son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!

Trabzonspor'dan parasını alamadığı için Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla ihtar çeken Burak Yılmaz, transfer dönemine yaklaştığımız şu günlerde birçok kulüple anılmaya başlamıştı. Golcü futbolcunun adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'le anılıyordu. Siyah beyazlılar, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı.

Burak Yılmaz transferinde mutlu son... Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı milli golcü yuvaya döndü... Anlaşma sağlandı, iş artık imzaya ve forma giymeye kaldı... İşte, Burak Yılmaz transferinin perde arkası...

Burak Yılmaz yuvaya döndü... Milli golcü sezonun ikinci yarısıyla birlikte Beşiktaş forması giyecek... Transfer çalışmalarına erken başlayan siyah beyazlılar önce kadroyu temizlemeye başladı.

Pepe ile yolları ayıran Beşiktaş'ta, Adriano ve Oğuzhan da gönderilecek. Love ve Larin'e de kulüp bulmaları söylendi. Bu doğrultuda ise adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan hatta sarı lacivertlilerle görüşme yaptığı öğrenilen Burak Yılmaz transferi bitirildi. Tecrübeli golcü yuvaya geri dönüyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen sezondan bu yana Burak Yılmaz'ı ısrarla kadrosunda görmek istiyordu. Güneş'in isteğinin gerçekleşmesi için sayılı günler kaldı.

Beşiktaş ve Trabzonspor yöneticileri pazartesi günü bir araya gelecek ve Burak Yılmaz'ın bonservisi konusundaki son pürüzleri görüşecek. Görüşmenin ardından Burak Yılmaz transferinin açıklanması bekleniyor. Kaynak: Hürriyet

West Ham United'den Medel'e 7 milyon Euro

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; West Ham United Kulübü ile bir süredir Gary Medel için doğrudan temas halinde olan Beşiktaş Yönetimi dün Şilili oyuncu için İngiliz ekibinin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bugüne kadar Medel konusunda dolaylı öneri getiren İngiliz kulübünün idarecileri dünkü kritik toplantıda sözlü olarak resmi teklif yaptı.

West Ham United'ın görüşmede Şilili Teknik Direktör Manuel Pellegrini'nin kadrosunda görmek istediği Gary Medel için 7 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirlendi. Ancak siyah-beyazlılar bu cazip teklife olumlu yanıt vermedi. Beşiktaşlı yetkililerin, West Ham'lı idarecilere, "Medel bizim için çok değerli bir oyuncu. Teknik Direktör Şenol Güneş onun satılmasını istemiyor. Devre arasında göndereceğimiz oyuncular arasına onu hiç koymadık. Zaten teklif ettiğiniz bonservis de Medel için az" dediği ifade edildi.

West Ham United Teknik Direktörü Pellegrini'nin ısrarcı olduğu 31 yaşındaki Medel'i kadroda tutabilmek için tüm imkanlarını kullanacak olan Beşiktaş Yönetimi yine de ikinci bir pazarlık konusunda İngiliz yöneticilere yeşil ışık yaktı. Medel'in de West Ham'ın teklifine sıcak baktığı ve İngiltere'ye gitmek istediğini siyah-beyazlı idarecilere ilettiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi ile West Ham United idarecilerinin 2019'un ilk haftasında Medel için yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Babel'in yeni rotası Çin

Beşiktaş'ın teklif ettiği yıllık ücretin çok çok üzerinde bir rakamda karşılaşan Babel'in de Çin'e gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Devre arası transfer dönemi gelmeden Pepe ile resmen yollarını ayıran Beşiktaş bir ayrılığa daha hazırlanıyor.

Ryan Babel'e yeni sözleşme teklif eden fakat şimdilik olumsuz yanıt alan siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı oyuncu için Çin'den teklif bekliyor. Kulüpten sızan bilgilere göre Babel için menajerler astronomik bir teklif getirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın teklif ettiği yıllık ücretin çok çok üzerinde bir rakamda karşılaşan Babel'in de Çin'e gitmeye sıcak baktığı aktarıldı. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Babel'in alacaklarını ödeyerek serbest kalmasını engelleyen yönetimin, 32 yaşındaki oyuncudan iyi bir bonservis bedeli kazanmayı hedeflediği vurgulandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda kalmasını istediği yetenekli oyuncuyu ikna edemeyen siyah-beyazlılar bu nedenle gelecek olan teklifi değerlendirmeyi planlıyor. Sakatlığı düzelen ve yaklaşık 1 ay sonra takımla çalışmalara başlayan Babel'in menajerinin Çin'den teklif geldikten sonra bonservis konusunda yönetimden kolaylık isteyeceği öğrenildi. Gelişmeleri yakından takip eden siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçından sonra Çin'e olası transferi konusunda Babel'le yeniden masaya oturacak. (Milliyet)

Vagner Love'a Süper Lig'den talip var

Beşiktaş’tan ayrılmaya hazırlanan Vagner Love’un ilk talibi Bursaspor oldu. Timsah, oyuncunun sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Ayak bileğindeki kırık ve çatlak nedeniyle sahalara dönmesi uzun sürecek olan Sakho’nun yerine golcü arayışında olan Bursaspor kararını verdi: Vagner Love. Seleznov, Diouf gibi isimleri listesine alan Yeşil-Beyazlılar’da sezon başında takıma kazandırılması için yoğun çaba sarf edilen Brezilyalı forvete öncelik verilmiş durumda. Beşiktaş’la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesi beklenen yıldız oyuncu için şimdiden menaceriyle temasa geçildiği ve olumlu yanıt alındığı ifade edildi.

Bursaspor’un Vagner Love için bonservis bedeli ödemek istemediği ve oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi durumunda yıllık 1.2 milyon Euro’luk bir kontrat önerileceği ifade edildi. Vagner’e önerilecek sözleşmenin ise 1.5 yıllık olacağı gelen haberler arasında.

Bomba Medel açıklaması...

Beşiktaş'ın İspanyol kondisyoneri Miguel Peiro Montanana, Şili basınına verdiği röportajda Siyah Beyazlı kulübün yaşadığı mali sıkıntılarla ilgili konuştu. Bugün 55 yaşına basan Montanana'dan Gary Medel ile ilgili de bomba bir yorum geldi. Beşiktaş'ın İspanyol kondisyoneri Miguel Peiro Montanana'dan Siyah Beyazlı kulübün içinde bulunduğu duruma ilişkin çok çarpıcı açıklamalar geldi.

"Mali açıdan sıkıntılıyız"

Şili'de yayım yapan La Cuarta gazetesine konuşan 55 yaşındaki Montanana, Beşiktaş'ın mali açıdan çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade ederken Gary Medel ile ilgili de bomba bir yorumda bulundu. İşte Montanana'nın açıklamaları: "Somut konuşmak gerekirse takımdaki mali problemler yeni değil. Likidite sorunu, geçtiğimiz yıldan bu yana sürüyor. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi ve ekonomik büyüme oranının düşmesi tüm ülkeyi kötü etkiledi."

"Maaşların ödenmesinde gecikmeler olduğu doğru. Ancak UEFA'nın bu konuda çok titiz olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Süper Lig'de maç başı galibiyete 1 milyon dolar veriliyor ama bu sezon iyi olmadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda olanlar, kulübün mali durumunu dengelemesiyle ilgili."

"Parasını alamayan oyuncular takımdan doğal olarak ayrılıyor. Alvaro Negredo, sezon başında gitti ve aynı durum, son olarak Pepe'de de yaşandı. Ancak Pepe'nin kulüpteki 10-12 kişinin maaşını ödediğine yönelik haberler yalnızca sansasyon. Yılda 9 milyon dolar kazanan bir oyuncunun 2 bin gecikmiş maaşı ödediğini düşünsenize. Bu, devasa bir şey olur. Dolayısıyla bu tip iddialar, yalnızca haberleri büyülü kılmak için ortaya atılıyor."

Medel ayrılabilir

"Kulübün bütçesini yöneten kişi ben değilim. Ancak Medel'in takımdan ayrılmasının kulübe bir avantaj sağlayacağı açık. Takımın en çok kazanan oyuncularından biri ve kulübün şu anki politikası da oyuncu satarak para kazanmak. Eğer West Ham United, Beşiktaş'ın istediği parayı öderse Medel de takımdan ayrılır."

Beşiktaş'ta 3 futbolcunun bileti kesildi!

Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Beşiktaş'ta 3 futbolcunun bileti kesildi. Siyah- Beyazlılar’da, alacakları gecikmeli ödendiği için sıkıntı yaratan Vagner Love, Larin ve Tolgay Arslan da gönderilecek.

Pepe ile geçen hafta yollarını ayıran Beşiktaş'da, alacakları gecikmeli ödendiği için sıkıntı yaratan Vagner Love, Larin ve Tolgay Arslan da gönderilecek.

Tolgay kadro dışı olurken, diğer iki forvet konusunda teknik direktör Şenol Güneş kesin kararını verdi.

Siyah-Beyazlı yönetim, bu üç oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek. Öte yandan yeni sözleşme konusunda teklif yapılan Babel ve Adriano için de bekleme kararı alındı. İki yıldızdan kesin bir geri dönüş bekleyen Beşiktaş, yol haritasını buna göre belirleyecek.

Liverpool taraftarından Pepe'ye veto!

Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandırarak serbest oyuncu statüsüne gelen Pepe konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz kulüpleriyle adı geçen tecrübeli stoper için Liverpool taraftarlarından ilginç bir çıkış geldi. Kırmızıların taraftarları, Pepe’nin bonservis ödenmeden transferi konusuna sıcak bakmadı.

İngiltere’de yapılan ankette, katılan taraftarların yüzde 52’si ‘hayır’ cevabını işaretlerken, yüzde 48’i de ‘evet’ cevabını tercih etti. Ankette 35 yaşındaki oyuncunun halen düzenli bir şekilde Portekiz Milli Takımı oyuncusu olduğu, Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kral kupası gibi şampiyonluk madalyaları olduğu ve üst seviyede oynayacak tecrübesinin bulunduğu dile getirildi.

Liverpool’da da savunmada bazı sakat ve eksiklerin olması nedeniyle Pepe’nin bedavaya geliş ihtimali soruldu. Ancak Liverpool taraftarları olumsuz yanıt koydu. (Skorer)

Babel'in yerine Emre Kılınç!

Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu bütün hızıyla devam ediyor, sıradaki hedef Sivasspor’un yıldızı Emre Kılınç...

Henüz 19 yaşındaki Güven Yalçın’ın formayı kapmasından sonra 22 yaşındaki Dorukhan Toköz’ün de takımın en etkili isimlerinden biri olması, yönetimin takip etmek istediği transfer politikasında daha kararlı olmasını sağladı. Artık genç isimlere yönelen yönetimin listesindeki 1 numaralı isim Sivassporlu Emre Kılınç. Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki oyuncunun, takımda sürekli problem çıkaran Babel’in yerine düşünüldüğü öğrenildi.

Larin önerisi!

Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak bakan genç yıldız için ocak ayında büyük bir transfer savaşı yaşanması bekleniyor. Beşiktaş şu anda bir adım önde olsa da, Fenerbahçe’nin yanı sıra Fransa’dan Lille ve Almanya’dan Stuttgart takımları da Emre Kılınç ile ciddi olarak ilgileniyor. Onyekuru ve Ndiaye’yi Galatasaray’a getiren William D’Avila’nın menajerliğini yapmaya başladığı Emre Kılınç için Sivasspor’a 3 milyon avroluk teklif yapılacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın ayrıca transferi gerçekleştirmek için Cyle Larin’i takasta kullanabileceği de gelen bilgiler arasında. (Türkiye Gazetesi)

Beşiktaş için Nelson Oliveira iddiası!

Larin ve Love’dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arasında mutlaka forvet transferi yapacak. Chicharito, Burak Yılmaz derken bir iddia da İngilizler’den geldi. Daily Mirror’ın internet sitesindeki habere göre, Siyah-Beyazlılar Nelson Oliveira ile görüşüyor. Norwich City’de kadro dışı kalan Portekizli santrforu kiralamak isteyen Beşiktaş’ın, Championship kulübünde teklif yaptığı öne sürüldü. Norwich Nelson’ı göndermeye sıcak bakıyor ancak satın alma opsiyonu kesin olan bir öneri bekliyor. Daha önce Benfica, Swensea, Rennes, Deportivo gibi kulüplerde görev yapan Nelson’un Norwich City’deki sözleşmesi 2020’de bitiyor.

‘Tekliflere açığız’

Kadro dışı olan 27 yaşındaki forvetle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İngiliz ekibinin sportif direktörü Stuart Webber de, “Takımda kalırsa bir şey kazanmaz. Ciddi olan tekliflere açığız. Oliveira’nın kendisi de oynaması gerektiğini biliyor. Önümüzdeki günlerde bazı şeyler netleşecektir” demişti.