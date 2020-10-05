Yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala Süper Lig ekipleri kadrolarına son takviyeleri yapmak için çalışıyor. Bu takımlardan bir tanesi de Beşiktaş. Dün gece yarısında Leicester forması giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'le sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiren siyah beyazlılar, forvete Aboubakar'dan sonra bir ismi daha almak için yoğun çaba sarf ediyor.

ALEXANDER PATO BOMBASI

Spor gazetecisi Nicolò Schira'nın haberine göre; harcama limitleri nedeniyle bonservisi elinde olan oyuncuları kadrosuna katmak istiyen Beşiktaş'a, menajerler tarafından Brezilyalı forvet Alexander Pato önerildi. 31 yaşındaki futbolcu son olarak Sao Paulo forması giymişti. Yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde Pato, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçirilecek ve sözleşmeye imza atacak.

Pato geçen sezon 13 maça çıkıp 4 gol 2 asistlik performansla oynamıştı.

SERGEN YALÇIN BALOTELLİ'Yİ İSTEMEMİŞTİ

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Balotelli bir kez daha Beşiktaş'ın gündemine geldi. Sergen Yalçın düzenlediği bir basın toplantısında oyuncuyu istemediğini söylemiş, dünkü Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında kendisine sorulan Balotelli sorusu üzerine "'Ben Balotelli için sorumlu olmam' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Ancak yönetimin İtalyan futbolcu ile bir kez daha görüşme halinde olduğu ve Pato transferinin gerçekleşmemesi durumunda Balotelli'nin siyah beyazlı formayı giyeceği iddia edildi.