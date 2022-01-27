Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’e verilen arayı 1 Şubat Salı gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yaparak değerlendirecek. Siyah-Beyazlılarda bir yandan ikinci yarı hazırlıkları sürerken bir yandan da transferlerde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Larin için geri adım yok!

Siyah-Beyazlılar’da iç transferin en önemli başlığı olan Kanadalı forvetin menajeri ile bir görüşme yapılacağı daha iddia edildi. Beşiktaş, Cyle Larin’e 1 milyon 750 bin Euro maaş teklif etmiş ancak futbolcunun menajeri Nick Mavromaras, takımdaki bazı oyuncuların aldığı rakamları örnek göstererek ‘2.5 milyon Euro istiyoruz’ yanıtını vermişti. Taraflar arasında üçüncü görüşme ilerleyen günlerde yapılacak. 2 milyon Euro’ya yakın olarak önerdikleri rakamı yükseltmeyi düşünmeyen yönetim, sözleşmeye sadece başarı bonusu ekleyebileceklerini iletecek.

Güven Yalçın’la görüşmeler devam

Kara Kartal’da hafta içerisinde Güven Yalçın’ın sözleşmesinin yenilenmesine dair görüşmeler resmen başlamıştı. Beşiktaş Yönetimi, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Ersin Akan ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüşler almıştı. İdareciler, ikinci görüşmeyi gelecek hafta yapmayı planlıyor. Bu toplantıda Beşiktaş cephesi Güven’e düşündüğü rakamı iletirken, oyuncu tarafı da istediği ücreti söyleyecek. Yıllık ücret ve sözleşme süresi üzerine pazarlıklar başlayacak. Beşiktaş yönetiminin 3 yıllık sözleşme ile birlikte 4 milyon TL maaş önerisinde bulunacağı kaydedildi.

Yunan basınından Henry Onyekuru iddiası

Ara transfer dönemi devam ederken takımlar takviye konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan basınından “sportime.gr” sitesi, Olympiakos’ta beklentileri karşılayamayan Henry Onyekuru için Beşiktaş, Fenerbahçe , Galatasaray ’ın devreye girdiğini yazdı. Ancak ortada henüz resmi bir teklifin bulunmadığı da kaydedildi. Yunan temsilcisinin 25 yaşındaki kanat oyuncusunu 5 milyon Euro altında bir rakama bırakmak istemediği belirtildi.

Tosun Paşa’ya PSV kancası

Sezon başından itibaren Beşiktaş’a geri döneceği konuşulan Cenk Tosun’un Hollanda yolcusu olma ihtimali çok yüksek. Everton’da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki tecrübeli golcü ile PSV Eindhoven yakından ilgileniyor. Cenk ise henüz kararını vermedi. Cenk Tosun’un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş bu görüşmeleri yakından takip ediyor. Sakatlığı geçmesine karşın Cenk Tosun, Premier Lig ekibi Everton’da çok fazla sürealamıyor. Tosun, bugüne kadar bir lig maçında 6 dakika ve bir de FA Cup maçında 3 dakika oynayabildi.