Yeni sezonda yeniden yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş, öncelikle transferde kaleci için hamle yapacak. Siyah-beyazlı yönetim, listeyi belirledi.

Alternatifli bir liste hazırlayan yönetimin ilk sırasında milli kaleci Sinan Bolat var. Belçika’da Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki Sinan’ın sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Sinan’ın Beşiktaş’tan gelecek teklife sıcak bakacağı belirtiliyor.

Bir diğer alternatif ise Medipol Başakşehir’in milli kalecisi Volkan Babacan. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş’a imza atması beklenen Volkan’ın transferi son anda olmamıştı.

Bonservis ödenmek istenmiyor

Ancak Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Volkan’ın bonservisini alması durumunda bu transfer gerçekleşebilir.

Listedeki diğer isim ise Beşiktaş’ın eski kalecis Fabri. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Fulham’a transfer olan ancak istediği ortamı bulamayan Fabri, sonrasında İspanya’ya giderek Mallorca forması giymişti.

Yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakan İspanyol eldiven ile şartlar el verirse görüşme yapılacak ve duruma göre transfer girişimleri başlayacak.

Kaynak: TRT SPOR