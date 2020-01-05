5 Ocak Pazar son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemi bugün resmen başladı. Beşiktaş taraftarı merakla devre arasında yapılacak transferleri bekliyor. Peki, Beşiktaş kimi transfer edecek? Takımdan hangi oyuncular gönderilecek? Abdullah Avcı'nın hazırlayacağı rapora göre transfer yapacak Beşiktaş'ta girişimler tüm hızıyla sürüyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar bu haberde...

ALI NAIBI FRANSA TURUNDA!

Yeni yönetimde transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’na bağlı olarak çalışan Naibi’nin, Fransa’da bir dizi temaslarda bulunduğu kaydedildi. Fransa Lig 1 ekibi Lyon’dan ayrılma kararı alan Marcelo Guedes’in, Naibi’nin radarında olduğu ve genç yöneticinin, oyuncunun kulübüyle görüşme yaptığı kaydedildi.

VIDA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Ara transferde takviye yapılabilmesi için oyuncu satışı yapması gereken Siyah-Beyazlılar’da gönderilmesi gündeme gelen adaylar arasında yer alan Vida, Antalya kampı öncesinde Asbaşkan Emre Kocadağ’la bir görüşme gerçekleştirdi. Vida’nın, “Beşiktaş’ta çok mutluyum. Ailem de burada yaşamaktan dolayı mutlu” sözlerini sarf ederek takımda kalmak istediğini ilettiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında yönetimin satış konusunda kadrodaki diğer isimlere yöneldiği kaydedildi.

Süleyman Hatısaru

BEŞİKTAŞ'TA FORVETE SON ADAY

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda forvet hattını yeni bir isimle doldurmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, İtalya Serie A ekiplerinden Torino’nun İtalyan golcüsü Simone Zaza’nın peşinde olduğu iddia edildi. Bein Sports yorumcusu İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri’nin haberine göre Kara Kartal’ın, 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

12 milyon Euro’ya alındı

Torino’ya sezon başında 12 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekibi Valencia’dan transfer edilen Zaza, bu sezon kulübünde 19 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Ara transferde kadrosuna yeni bir isim kazandırabilmesi için ilk olarak oyuncu satması gereken Kara Kartal’ın, ilk olarak bu sorunu aşıp ardından kiralama formülüyle bu ismi renklerine katabileceği ifade edildi.

VALENCIA İÇİN MESAJ VAR

Oyuncu satışı gerçekleştirip bu isim için kulübüyle resmi temaslara da başlamayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın, bu konuda bir gelişme kaydedememesi sonrasında Tigres’ten mesaj geldi. Meksika Kulübü’nün, Beşiktaş’ın Valencia’yla menaceri aracılığıyla el sıkışmasına rağmen resmi olarak bir temasın hala olmaması ve görüşmelerin sadece sözlü ilerlemesi sebebiyle futbolcunun temsilcisi aracılığıyla Beşiktaş’a, “Haber bekliyoruz” mesajını ilettiği bildirildi. Tigres’in, hafta ortasına kadar bir gelişme olmazsa oyuncu konusundaki kararını değiştirebileceği belirtildi.

ENZO ROCO'DAN YEŞİL IŞIK

Dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre form tutmakta zorlanan Roco, bu sezon ise kendisini bulmuştu. Yeni transfer Victor Ruiz’in sakatlık yaşamasının ardından stoper hattında Domagoj Vida’yla iyi bir ikili oluşturan 27 yaşındaki futbolcuya, Brezilya Ligi ekiplerinden Santos ve Corinthians talip olmuştu. Ara transferde oyuncu alabilmesi için öncelikle futbolcu satması gereken Beşiktaş’ın, resmi teklif beklediği öğrenildi. Meksika’dan da birkaç kulübün takibinde bulunan Roco’nun da ayrılığa yeşil ışık yaktığı bildirildi. Gökmen Özcan

BEŞİKTAŞ'A BEDAVA GOLCÜ!

Sezon başından bu yana Burak Yılmaz’ın sakatlanmasıyla gol yollarında sıkıntılar yaşayan Siyah-Beyazlılar, Kral’a alternatif olacak ismi Arabistan’da buldu. Arap basınının iddiasına göre; Kara Kartal, Al-Ittihad ile sözleşmesini fesheden Aleksandar Prijovic’i kadrosuna katacak. Suudi basınının önde gelen gazetelerinden olan Vatandaş, Sırp oyuncunun havalimanında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve “Bir sonraki durağı Türk takımı Beşiktaş” olacak diye yazdı.

Suudiler, Prijovic’in Faslı stoper Manuel Da Costa’dan sonra takımla sözleşmesini fesheden ikinci isim olduğunu belirtti. Haberin içeriğinde Prijovic’in alacakları geciktiği için sözleşmesini feshettiği bilgisine yer verildi. Al-Ittihad’ın mali açıdan zor günler geçirdiğini belirten Suudi basını, Sarı-Siyahlılar’ın takımdan ayrılan oyuncular için herhangi bir açıklama yapmadığına da değindi. Prijovic, 10 Ocak 2019’da PAOK’tan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Al-Ittihad Cidde’de 1 yıllık süre boyunca 26 maça çıkan Aleksandar Prijovic, bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 1.91’lik golcü, 2014- 15 sezonunda da ülkemizde Boluspor formasını terletti. Yarenlerle 31 maça çıkan Prijovic, 16 gol, 5 asistlik katkı sağlayınca sezon sonunda 375 bin euroya Legia Warszawa’ya transfer oldu. Beşiktaş’ın bu transferdeki en büyük avantajı ise oyuncunun sözleşmesini feshetmesinden dolayı bonservisinin olmaması... (Akşam)

ANTALYA'DA TRANFSER ZİRVESİ!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelecek.

Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, Belek’te kritik bir transfer zirvesi gerçekleştirecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sezonun ikinci yarısı için yeniden belirlediği takım harcama limitine itiraz eden ve bu doğrultuda Tahkim Kurulu’na başvuran siyah-beyazlılar buradan çıkacak karara göre bir yol haritası çizecek.

Takım içindeki teklif gelmesi muhtemel isimlerin masaya yatırılacağı zirvede teknik patron Abdullah Avcı’nın görüşlerini alacak olan Başkan Çebi ve Torunoğulları, golcü takviyesi için düğmeye basacak. Kadrodaki bazı isimlere teklif gelse de ayrılığa sıcak bakmayan Abdullah Avcı bu düşüncelerini yapılacak transfer toplantısında dile getirecek.

Siyah-beyazlı teknik adamın, Burak Yılmaz ve Umut Nayir’le forma rekabetine girecek ve takıma ciddi gol katkısı yapabilecek bir hücum oyuncusu istediği aktarıldı. Abdullah Avcı, Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği ile oynadıkları maçtan sonra da mali koşulların izin vermesi halinde bir hücum oyuncusuyla kadroyu güçlendirmek istediklerini dile getirmişti. (Skorer)