MENÜ

Beşiktaş'ta son dakika: Töre ve Ljajic

Beşiktaş son dakika haberiyle sarsıldı. Siyah-Beyazlılar’ın Kasımpaşa mücadelesinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Adem Ljajic ve Gökhan Töre, dünkü takım idmanına da katılmadı. İki yıldız Alanyaspor deplasmanında da takımdaki yerlerini alamayacak.

09 Aralık 2020, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta son dakika: Töre ve Ljajic

Beşiktaş son haftalardaki başarılı performansına rağmen, covid19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle tam kadro halinde maçlara çıkma fırsatını yakalayamıyor. Son kötü haber ise Gökhan Töre ve Adem Ljajic'ten. 2 futbolcu, bireysel olarak salonda çalışmalarına devam etti. Kondisyon olarak takımın gerisinde bulunan ikilinin pazar günkü 19.00'da deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...