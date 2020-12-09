Beşiktaş son haftalardaki başarılı performansına rağmen, covid19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle tam kadro halinde maçlara çıkma fırsatını yakalayamıyor. Son kötü haber ise Gökhan Töre ve Adem Ljajic'ten. 2 futbolcu, bireysel olarak salonda çalışmalarına devam etti. Kondisyon olarak takımın gerisinde bulunan ikilinin pazar günkü 19.00'da deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.