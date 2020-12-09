Beşiktaş'ta son dakika: Töre ve Ljajic
Beşiktaş son dakika haberiyle sarsıldı. Siyah-Beyazlılar’ın Kasımpaşa mücadelesinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Adem Ljajic ve Gökhan Töre, dünkü takım idmanına da katılmadı. İki yıldız Alanyaspor deplasmanında da takımdaki yerlerini alamayacak.
Beşiktaş son haftalardaki başarılı performansına rağmen, covid19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle tam kadro halinde maçlara çıkma fırsatını yakalayamıyor. Son kötü haber ise Gökhan Töre ve Adem Ljajic'ten. 2 futbolcu, bireysel olarak salonda çalışmalarına devam etti. Kondisyon olarak takımın gerisinde bulunan ikilinin pazar günkü 19.00'da deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.