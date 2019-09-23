Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Medipol Başakşehir’in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı. Siyah beyazlı taraftarlar, ‘Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor’ şeklinde tempo tuttu.

Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.

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Sergen Yalçın rüzgarı esmişti

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başındayken Vodafone Park'a gelen Sergen Yalçın,siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisiyle baş başa kalmıştı.

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve özellikle 100. yılda gelen şampiyonlukta başrol oynayan Sergen Yalçın, rakip olarak geldiği Vodafone Park’ta taraftarların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık vermişti.

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