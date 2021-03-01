Denizlispor galibiyetiyle yeni bir galibiyet serisi yakalama fırsatı bulan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın’ın Aboubakar ve Larin’e yaptığı uyarı sonuç verdi, iki oyuncu da Denizli maçında hocalarının istediklerini yerine getirerek takdir gördü.

Milliyet'in haberine göre; Özellikle bay haftasından önceki bazı maçlarda, hem Larin hem de Aboubakar’ın, daha müsait durumundaki arkadaşlarına pas vermek yerine doğrudan kaleye vurmaları nedeniyle boşa giden pozisyonlar üzerinde duran Yalçın, kalan maçlarda böyle bir istatistik istemediğini vurgulamıştı. Gollerden önceki pas tercihlerinin, en az gol kadar değerli olduğu düşünerek, bu konu üzerinde iki forvetini uyaran Sergen Yalçın, Denizlispor maçında bu isteğinin yerine gelmesi nedeniyle iki futbolcuyu da ayrı ayrı tebrik etti.

Bu durumun sadece bir maçla sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyerek, ceza sahası içerisindeki yardımlaşmanın lig sonuna kadar devam etmesi gerektiğini Larin ve Aboubakar’a anlatan Sergen Yalçın, Cenk Tosun’un da katılacak olması nedeniyle, hücum hattından en üst seviyeden verim almaya çalışacak.

Bir an önce gol atma hırsı nedeniyle, net pozisyonların boşa harcanarak puan kayıplarının yaşandığı gerçeğini, sadece forvetlere değil tüm takıma dile getiren Sergen Yalçın, hiç bir pozisyonun yanlış tercihlerle çöpe gitmesini istemiyor.