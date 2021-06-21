Beşiktaş'ta son dakika! Sergen Yalçın'dan atak geldi
Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde görüşüp imzaları atması bekleniyordu ancak anlaşma henüz gerçekleşmedi. Tecrübeli teknik adam, Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarından bu akşam görüşme talep etti.
Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı Şampiyonu Beşiktaş ’ta büyük merakla beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki zirve ile ilgili son dakika gelişmesi. Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında yeni kontrat görüşmelerine devam edilirken tecrübeli teknik adamdan bir hamle geldi.
Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarından bu akşam saat 9'a kadar bir görüşme talep etti.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1406992055365210114
Dev zirvede hem Yalçın’ın kontratı hem de gelecek sezonun planlaması konusunun masaya yatırılması bekleniyor.
Orhan Yıldırım