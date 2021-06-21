Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı Şampiyonu Beşiktaş ’ta büyük merakla beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki zirve ile ilgili son dakika gelişmesi. Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında yeni kontrat görüşmelerine devam edilirken tecrübeli teknik adamdan bir hamle geldi.

Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarından bu akşam saat 9'a kadar bir görüşme talep etti.









Dev zirvede hem Yalçın’ın kontratı hem de gelecek sezonun planlaması konusunun masaya yatırılması bekleniyor.

Orhan Yıldırım







