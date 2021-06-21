MENÜ

Beşiktaş'ta son dakika! Sergen Yalçın'dan atak geldi

Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde görüşüp imzaları atması bekleniyordu ancak anlaşma henüz gerçekleşmedi. Tecrübeli teknik adam, Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarından bu akşam görüşme talep etti.

21 Haziran 2021, Pazartesi 18:12 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta son dakika! Sergen Yalçın'dan atak geldi

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı Şampiyonu Beşiktaş ’ta büyük merakla beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki zirve ile ilgili son dakika gelişmesi. Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında yeni kontrat görüşmelerine devam edilirken tecrübeli teknik adamdan bir hamle geldi.

Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarından bu akşam saat 9'a kadar bir görüşme talep etti.



Dev zirvede hem Yalçın’ın kontratı hem de gelecek sezonun planlaması konusunun masaya yatırılması bekleniyor.

Orhan Yıldırım


İlgili Haberler
Son dakika! Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ün takımı belli oluyor


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...