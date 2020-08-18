Beşiktaş santrfor arayışında rotayı Papiss Cisse'ye çevirirken, Senegalli oyuncu ile yapılan görüşmelerde de pürüz çıktı. Sabah'ın haberine göre; Daha önce yıllığı 1 milyon Euro'ya Cisse ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, bu teklifi değiştirerek 700 bin Euro garanti para ve 300 bin Euro'luk bonuslardan oluşan yeni bir sözleşme önerdi. Ancak Senegalli oyuncu bu yeni anlaşmaya soğuk baktı.

ATLETİCO İLE KALİNİC PAZARLIĞI

35 yaşındaki golcü, Beşiktaş'tan 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık ücretinin de 900 bin Euro olmasını istiyor. Tarafların orta yolu bulması beklenirken, Beşiktaş cephesi Cisse'yi perşembe günü UEFA'ya verilecek Şampiyonlar Ligi listesine yazdırmak için transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaş, Hırvat forvet Kalinic için de Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulundu.



