Kara Kartal’da transfer çalışmaları durmuyor... Geçen sezonun sona ermesinin ardından 10’dan fazla transfer gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar, dönemin bitimine sayılı saatler kala kanat transferi için de atağa kalktı. Kevin N’Koudou’nun Yunanistan ekibi Olympiakos’un radarında olması sebebiyle Fransız oyuncuyu gönderip yerine yeni bir isim almanın hesaplarını yapan yönetime, menacerler aracılığıyla Henry Onyekuru’nun önerildiği ortaya çıktı.

Beşiktaş kiralama önerisi yapacak!

23 yaşındaki Nijeryalı sol kanada olumlu bakan ve kulübü Monaco’yla görüşmelere başlayan Beşiktaş’ın, Fransa Lig 1 temsilcisine kiralama önerisinde bulunacağı bildirildi. Geçen sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Onyekuru, Monaco’yla bu dönemde 4 mücadeleye çıkıp 1 asist yaptı.

Bu arada Onyekuru'nun Monaco'nun Reims ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı öğrenildi.