Futbolcu menajeri Ömer Uzun; Beşikta'taki transfer çalışamları, Berke Özer ve Ravil Tagir'in kariyer planları, Türkiye'de forma giyen genç oyuncuları ve Genoda'da görev yapan Güven Yalçın hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Her ligde önemli oyunculara sahip olduklarına değinen Ömer Uzun, "EMG Mundial, uluslararası menajerlik şirketi ile ortaklığa başladım. Yaklaşık 1.5-2 sene civarı oldu. Zaten birlikte işler de yapıyorduk. Ama bunu resmiyete döktük diyebilirim. EMG; Düsseldorf, Hamburg, Madrid, Milano ve İstanbul'da ofisleri olan uluslararası bir menajerlik şirketi. Aynı zamanda hemen hemen her önemli ligde oyuncuları var. 2022 yılında dünyadaki en yüksek volümlü transfer yapan menajerlik şirketleri arasında. Dünyada ilk 20'ye giren bir şirket. Geçen sene mesela şirketimizin oyuncusu Marc Cucurella, Brighton'dan rekor bir bedel ile yaklaşık 75 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer oldu. Lucas Klostermann var; Red Bull Leipzig ve Alman Milli takımı oyuncusu. Bunun gibi birçok önemli oyuncularımız var. Birçok önemli Türk oyuncuya da sahibiz. Koray Günter ve Kaan Ayhan kariyerlerini Serie A'da devam ettiriyorlar. Güven Yalçın, Genoa'da aynı şekilde. Kenan Karaman, Schalke'de. Kerem Demirbay, Leverkusen'in önemli bir oyuncusu. Bunun gibi İtalya, Hollanda ve Almanya gibi uluslararası liglerde çok önemli oyuncularımız var. Uluslararası bir boyut kazandırmak istedim aslında. Buradaki amacım oydu. Gayet de iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.





"TAHA, GÖRKEM, LEVENT GİBİ GENÇ VE ÇOK DEĞERLİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Genç oyunculara çok değer verdiklerinin altını çizen Ömer Uzun, "Biz gençlere de çok önem veriyoruz. Trabzonspor 'da Taha Altıkardeş var, yine önemli bir oyuncumuz. Onun da çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Ravil Tagir var. Westerlo forması giyiyor. Berke Özer'i zaten biliyoruz. Salih, zaten uzun zamandır çok önemli liglerde oynadı. Şimdi de Beşiktaş için iyi bir sezon geçiriyor. Onun dışında birçok oyuncumuz var. Levent Mercan var Karagümrük'te. Gayet başarılı gidiyor. Görkem Sağlam var Giresunspor'da. Alman Milli takımlarında, genç yaş kategorilerinde, Bundesliga 2'de ve Hollanda liginde oynamış. Çok değerli oyuncularımız var. Bakalım inşallah onlardan da ileride iyi oyuncular çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"BERKE İÇİN EYÜPSPOR İLE ANLAŞTIK"

Berke Özer'in transferi için Eyüpspor ile anlaşmaya vardıklarını belirten Uzun, "Yazın Eyüpspor, Murat Başkan önderliğinde bir teklif yapmıştı. Bize Eyüpspor'un vizyonunu anlattılar. Berke ile ilgili planlarını anlattılar. Öyle bir seçimi olmuştu Berke'nin. Ama bir taraftan da dedi ki kendi ülkemde devam edeyim. Burada daha fazla oynayıp, daha iyi bir lige gideyim. Daha iyi bir takıma gitme gibi bir düşüncesi ortaya çıktı. Bunun sonucunda bir daha başlamaya karar verdik. Prosedürler şimdi ilerliyor ama Berke için Eyüpspor ile anlaştık. Ama hali hazırda Eyüpspor'un şu anda şampiyonluk mücadelesi var. Ligde 1'inci sıradalar. Kariyer planlaması ile ilgili belki başka takıma kiralanma olayı gerçekleşecek. Görüşmeler yapıyoruz. Ama bunların hepsi zaten bize anlatılmıştı. Yazdan itibaren de Eyüpspor ile devam edecek gibi duruyor" diye konuştu.

"RAVİL TAGİR'İN ÖNÜ AÇIK, DAHA İYİ OLACAK"

Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen milli futbolcu Ravil Tagir hakkında da konuşan Ömer Uzun, "Ravil, kendi yaş kategorisinde Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri ve küçük yaştan beri oynadığı her takımda düzenli olarak forma giyen, iyi performanslar veren ve sonucunda da Başakşehir'in şampiyon olduğu sene Başakşehir'e ciddi bir ücret ile 2.5 milyon Euro'ya transfer olan bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Bildiğiniz gibi Türkiye, genç oyuncular için çok kolay bir zemin değil. Aslında süre buldu ama adaptasyon sorunu yaşadı. Böyle bir teklif geldi biz de Başakşehir yönetimiyle oturup, konuştuk. Onlar da çok destek oldular Westerlo'ya kiralanmasına. Orada da biliyorsunuz Hasan Çetinkaya var. Bizim ligimizde çok tecrübeli ve başarılı bir yönetici. Hep beraber bu kararı aldık. Orada da 2 senelik bir sözleşmesi var. İyi de gidiyor. Ben Başakşehir'e de çok teşekkür ediyorum. Onlarda çok desteklediler bu kararı. İlk geldiğinde nasıl adapte olacak derken çok çabuk bir şekilde adapte oldu. Hocası ve yöneticiler çok memnun. 15'inci maçına çıktı. Bu sene, üçüncü senesi. İki senenin toplamından daha çok maça çıktı. Ravil Tagir'in önü açık. Daha da iyi olacak" dedi.

"ÇOK CİDDİ TARAMALAR YAPIYORUZ"

Levent Mercan ve Görkem Sağlam gibi altyapı eğitimini Almanya'da alan oyuncuları Süper Lig'e getirdiklerini belirten Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bizim şirketimizde böyle çok oyuncu var. Çok ciddi taramalar yapıyoruz. Bu oyuncuların tabii bir avantajı Alman eğitimiyle yetiştikleri için özellikle pozisyon bilgileri, fiziki kondisyonları ve antrenman bilgileri bizim ligimizdeki oyunculara göre biraz daha yüksek. Adaptasyonları daha yüksek. Levent kariyerinde hiç sol bek oynamamıştı. Burada Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma hakikatten arkasında durdu. 2 senedir burada. Pirlo da çok destekledi. Levent'ten bir sol bek pozisyonu yaratıldı. Gayet de iyi oynuyor. İnşallah böyle iyi oynamaya devam edecek. Görkem de aynı şekilde Alman genç milli takım kategorilerinde defalarca oynadı. Aslında bu oyuncuların çok ciddi bir altyapıları var. Türkiye'de pek Türk oyunculara o şekilde bakılmıyor. Sadece oynadı, oynamadı veya kötü oynadı şeklinde bakılıyor. Ama Görkem de Bundesliga 2'de oynamış. Bir Türk oyuncu için çok önemli. Hollanda 1'inci ligi görev yaptı. Alman genç milli takım kategorilerinde oynamış bir oyuncu. Kariyerinde hiç oynamadığı bir bölge sağ bekte oynadı. Hatta sağ stoper oynadı. Bu yüzden Giresunspor'da ona 'Joker' lakabı takıldı. O da daha iyi noktalara gelecektir diye düşünüyorum. Şu anda iyi gidiyor."

"GÖKHAN GÜL, KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU"

Gençlerbirliği oyuncusu Gökhan Gül'ün takımı için vazgeçilmez bir isim olduğuna değinen Ömer Uzun, "Gökhan da aslında Levent Mercan ve Görkem Sağlam'a benzer bir oyuncu. Almanya'da alt yaş kategorilerinde çok oynadı ama bizdeki problem şu oluyor: Burada bu tür oyuncuları takımlara çok zor beğendiriyorsunuz. Bu tür oyuncuların geçmişleri ve altyapıları çok önemli. Kulüplerin hemen bu tür oyuncular ile sözleşme imzalamaları gerek. Gökhan Gül de kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmezi oldu. Hem orta saha hem de stoper mevkisinde oynuyor. Bu sezon 6 golü var. Bir stoper için çok ciddi bir rakam. Gökhan'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Şu an Gençlerbirliği için devam ediyor kontratı. Gökhan için bize telefonlar geliyor ama Gençlerbirliği başkanı da bırakmak istemediklerini dile getirdi. Gençlerbirliği'ne elinden gelen katkıyı yapacaktır. Sadece Türkiye'den değil, aynı zamanda yurt dışından da arayan kulüpler oluyor. Onunla ilgili en iyi kararı hep beraber vereceğiz. Açıkçası şu anda sadece o takımına odaklanıyor" dedi.

"GÜVEN YALÇIN, İTALYA'DA MEMNUN"

Güven Yalçın'ın Süper Lig'e geri döneceği hakkında çıkan haberlere de açıklık getiren Ömer Uzun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Güven, bu adımı atarken zaten detaylıca düşünmüştü. Genoa, bildiğiniz gibi Amerikalı, Miami merkezli bir fon tarafından satın alındı. Bu fon aynı zamanda Sevilla, Hertha Berlin, Standard Liege ve Vasco De Gama gibi büyük kulüplerin de ortaklığı olan, küçük ya da büyük hissedarı olan bir şirket. Genoa ile ilgili çok ciddi düşünceleri var. Genoa'yı İtalya'nın en önemli takımlarından biri haline getirmeyi planlıyorlar. Güven'e çok ciddi bir imkan sundular. İyi bir proje sundular. Alman bir sportif direktörleri var. Güven'den çok memnunlar. Bir takım haberler çıkıyor. Oynadı veya oynamadı şeklinde. Aslında kendisi de şu an çok iyi hissediyor. Fiziki olarak da çok iyi durumda. Genoa uzun vadeli bir proje olarak görüyor. Güven de İtalya'da memnun. Evet bizi arayan soran oluyor. Ancak bizim resmi olarak konuştuğumuz herhangi bir şey olmadı."

"BEŞİKTAŞ SALİH'E GÜVENİYOR VE SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYONU KULLANILDI"

Menajer Ömer Uzun, Salih Uçan'ın Beşiktaş ile sözleşmesinde yer alan artı 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı kulüp tarafından kullanıldığını ifade ederek, "Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar" dedi.

Salih Uçan'ın Beşiktaş ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesindeki artı 1 yıllık opsiyonun Beşiktaş tarafından kullanıldığını ifade eden Ömer Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024'e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim."

DHA







