Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek, kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp, yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu’da geri sayıma geçti.

Gaziantep FK maçına davet edildi

Rumen teknik adamın, siyah-beyazlı yönetim tarafından cumartesi günü Vodafone Park’ta Gaziantep FK ile oynanacak maça davet edildiği öğrenildi.

Üst akıl olarak değerlendirilecek

Beşiktaş Yönetimi, Lucescu’yu futboldaki üst akıl olarak değerlendirecek. Siyah-beyazlı kulübün teklifini henüz kabul etmeyen 74 yaşındaki tecrübeli isim, yönetime olumlu yanıt vermesi halinde, transferden alt yapıya kadar birçok konuda yönetimin danışmanlığını yapacak.

Hem futbolun başındaki yönetici Erdal Torunoğulları, hem Teknik Direktör Sergen Yalçın’a hem de alt yapıdaki tüm departmanlara danışmanlık yapacak olan Mircea Lucescu, Beşiktaş’ın geleceğini inşa etmede önemli bir rol üstlenecek.

İmzalar atılacak

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin uzun süredir göreve getirmek istediği Lucescu ile son pürüzlerin giderilmesi halinde, en kısa zamanda resmi imzalar atılacak. Siyah-beyazlı kulübün scouting sistemine de destek verecek Lucescu’nun önceliği yerli oyuncular olacak. EURO 2020’ye doğrudan katılma hakkı kazanan A Milli Takım’a çok sayıda genç yeteneği ilk kez çağıran Mircea Lucescu’yu özellikle scouting konusunda deneyimli olması nedeniyle göreve getirmek isteyen siyah-beyazlıların, Rumen futbol adamı ile çalışacak yerli bir yardımcı ile de anlaşacağı belirtildi.