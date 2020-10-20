Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz konusundaki ‘yeni kontrat krizi’ sürüyor.

Geçen hafta Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında Milli orta saha oyuncusuyla ilgili olarak bir soruya, “Beşiktaş’ta futbol oynamak isteyen herkese kapımız açık. Beşiktaş’ta top oynamak istemeyen kimseyle ise işimiz olmaz. Dorukhan, Beşiktaş’ta top oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde ise Allah yolunu açık etsin” diyen Başkan Ahmet Nur Çebi, net bir tavır ortaya koymuştu. Bu sözlerin ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulunan Dorukhan’ın menaceri Ahmet Bulut, “Asbaşkan Emre Kocadağ’la görüşüyoruz. Anlaşırsak neden gidelim” demişti. FANATİK, taraflar arasındaki sözleşme pazarlığının detaylarına ulaştı.

Görüşmeler tıkandı

Kara Kartal’a 2018-19 sezonunun başında Eskişehirspor’dan gelen ve sezonluk 350 bin Euro’ya oynayan 24 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş’tan ilk yıl için 3,5; ikinci dönem için 4,2; üçüncü sene için de 5 kat zamlı maaş talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Siyah- Beyazlı yönetimden birinci senesi 1 milyon 250 bin Euro (11.6 milyon TL) diğer iki yılı da 250 bin Euro periyodik artışlı 3 dönemlik kontrat isteyen 24 yaşındaki futbolcuya, Beşiktaş’ın ise 6 milyon TL’den (645 bin Euro) 2+1 senelik sözleşme önerildiği belirtildi. Tarafların belirlediği rakamların arasında neredeyse uçurum olması sebebiyle görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

Tüm aksilikler üst üste geldi

Eskişehirspor'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş’a kazandırılan Dorukhan Toköz, 2018-19 sezonunun başında seneliği 350 bin Euro’dan 4 yıllık anlaşmaya imza atmıştı. O dönemki yönetim tarafından, ‘Başarılı bir performans ortaya koyarsan maaşını artırırız’ sözüyle Siyah-Beyazlı formayı giyen Dorukhan, ilk sezonunda 20 lig maçına çıkıp 3 gol ve 4 asistle oynamıştı. Çok geçmeden ilk 11’in değişilmez ismi olan ve A Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan, çıkış yapmasının ardından yönetimin değişmesi ve sakatlık yaşaması sebebiyle maaş konusunda istediğini alamadı. Dorukhan, yönetim değişikliği sonrasında bir de pandemi sürecinin yaşanması sebebiyle kulübün mali olarak daralmaya gitmesinin ardından aynı ücrete oynamak zorunda kaldı.

Orhan Yıldırım