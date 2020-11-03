Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0'lık skorla yenerek moral depolayan Beşiktaş'ta hazırlıklar ara vermeden devam ediyor.

8. haftada Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bugünki çalışmasını gerçekleştirdi. İdman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, Josef de Souza ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Sakatlarda son durum

Siyah Beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir idmanlara çıkamayan Ajdin Hasic, bugün takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları süren Gökhan Töre, Nkoudou ve genç futbolcu Erdoğan Kaya idmana katılmadı.

Sergen Yalçın'ın keyfi yerinde

İdmanda teknik direktör Sergen Yalçın'ın son maçlarda alınan skorlardan dolayı mutlu olduğu gözlendi.

Saycan Sayım





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