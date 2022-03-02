Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig ’de 27. haftayı 3-2’lik Sivasspor galibiyetiyle tamamlamıştı. Zorlu mücadelede Kara Kartal’a zaferi getiren goller; Michy Batshuayi (2) ve Rachid Ghezzal’dan gelmişti. Son dönemde form olarak çıkışta bulunan iki futbolcu, bu akşam Kayserispor’la oynanacak kritik karşılaşmada da Kara Kartal’ın en önemli kozu olacak.

Ligde 11 golü ve 4 asisti bulunan Batshuayi, hücum hattında efektif görüntüsünü sürdürerek, takımına skor katkısı yaparak turu getiren isim olmaya çalışacak. Teknik direktör Önder Karaveli’den aldığı görevle sık sık hücum hattının ön bölgesine çıkarak pozisyon arayacak olan tecrübeli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal da hem asistleri hem de golleriyle bu karşılaşmaya damgasını vurmayı hedefliyor.







