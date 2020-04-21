Beşiktaş'ta son dakika haberi! Flaş Ersin Destanoğlu gelişmesi!

Beşiktaş'ta Karius'un kulübü FIFA'ya şikayet etmesi sonrasında yolların ayrılacağı ve geriye kalan maçlarda kaleyi genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun koruyacağı belirtildi.

21 Nisan 2020, Salı 19:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta son dakika haberi! Flaş Ersin Destanoğlu gelişmesi!

Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Corona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada siyah beyazlıların kalecisi Loris Karius, alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti. Bu doğrultuda Alman kaleci ile sezon tamamlanmadan yolların ayrılması planlanıyor. 

KALAN MAÇLARDA KALE ONUN

Beşiktaş, Karius'un yerine Süper Lig'de kalan 8 maçta şu an A takımda yer alan Ersin Destanoğlu'na görev vermeye hazırlanıyor. Teknik ekibin bu bağlamda 19 yaşındaki kaleciyi antrenmanlara çıkardığı belirtildi. 

Corona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş çalışmalarını evde sürdürürken futbolcuların teknik ekibe başvurması sonucu artık çalışmalar 5'erli gruplar halinde Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürülüyor.

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