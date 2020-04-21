Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Corona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada siyah beyazlıların kalecisi Loris Karius, alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti. Bu doğrultuda Alman kaleci ile sezon tamamlanmadan yolların ayrılması planlanıyor.

KALAN MAÇLARDA KALE ONUN

Beşiktaş, Karius'un yerine Süper Lig'de kalan 8 maçta şu an A takımda yer alan Ersin Destanoğlu'na görev vermeye hazırlanıyor. Teknik ekibin bu bağlamda 19 yaşındaki kaleciyi antrenmanlara çıkardığı belirtildi.

Corona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş çalışmalarını evde sürdürürken futbolcuların teknik ekibe başvurması sonucu artık çalışmalar 5'erli gruplar halinde Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürülüyor.