20 lig maçında sadece 658 dakika forma şansı bulan Güven Yalçın, buna rağmen 4 gol, 3 asistle Beşiktaş 'ta skora en fazla katkı yapan oyuncular arasında.

Son olarak Adana Demirspor maçının uzatmalarında oyuna giren 23 yaşındaki forvetin az forma şansı bulmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Genç forveti sıkıntıya sokan bir başka konu ise sözleşmesi… Güven, kendisiyle ilgili planların net bir şekilde ortaya konulmasını istiyor.









Serdar'dan sonuç çıkmadı!

Serdar Saatçı ile yapılan sözleşme görüşmelerinde de henüz sonuç alınamadı. Önder Karaveli'nin ilk ve son olarak Kayserispor maçında 11'de şans tanıdığı 19 yaşındaki oyuncunun 5. stoper gibi görülmekten rahatsız olduğu ifade edildi. Teknik ekip ise Serdar konusundaki tercih sebebinin antrenman performansı olduğunu belirtiyor. (Sabah)



