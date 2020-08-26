Siyah-beyazlıların gündemindeki Gökhan Töre konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın bonservis ödemek istemediği tecrübeli oyuncu için Yeni Malatyaspor, Tyler Boyd'u istese de ABD'li oyuncu ayrılmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Gökhan-Umut Nayir takası gündeme gelirken, sarı-siyahlıların bir talebi daha oldu. Ajdin Hasic'i de gözüne kestiren Yeni Malatya, Umut'un yanında genç oyuncuyu kiralık olarak istedi. Siyah-beyazlı yönetimin bu talebe olumlu baktığı, son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi. (Sabah)