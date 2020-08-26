Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Yeni Malatyaspor ile Gökhan Töre pazarlığı!
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda Malatyaspor'a Umut Nayir'i teklif etti ancak Süper Lig ekibi Ajdin Hasic'i de istedi. Görüşmeler devam ediyor.
Siyah-beyazlıların gündemindeki Gökhan Töre konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın bonservis ödemek istemediği tecrübeli oyuncu için Yeni Malatyaspor, Tyler Boyd'u istese de ABD'li oyuncu ayrılmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Gökhan-Umut Nayir takası gündeme gelirken, sarı-siyahlıların bir talebi daha oldu. Ajdin Hasic'i de gözüne kestiren Yeni Malatya, Umut'un yanında genç oyuncuyu kiralık olarak istedi. Siyah-beyazlı yönetimin bu talebe olumlu baktığı, son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi. (Sabah)