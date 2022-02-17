Siyah-Beyazlılar’ın Antalyaspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakan Kara Kartal’ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic, cezasını tamamladı. Başarılı futbolcu, ligde cumartesi günü oynanacak Altay karşılaşmasında forma giyebilecek. Adana deplasmanına gitmemesine rağmen Nevzat Demir Tesisleri’nde kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, İzmir temsilcisi karşısında takımının en önemli kozlarından biri olacak.

N’Koudou’nun dönüş tarihi...

Kara Kartal’da sakatlıkları sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasının kafilesinde yer almayan 3 futbolcunun daha görev yerlerine dönmesi bekleniyor. Sağ bekte Valentin Rosier, orta sahada Josef de Souza ile Oğuzhan Özyakup’un Altay mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor. Toplamda 4 isimden; Rosier, Josef ve Pjanic’in ilk 11’de görev yapmaları bekleniyor. Öte yandan ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Kevin N’Koudou’nun ise gelecek aydan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor.