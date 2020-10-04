Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar, ilk olarak eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı takıma kazandırmıştı. Yönetim, Yalçın’ın Hırvat golcü Nikola Kalinic konusundaki ısrarının ardından 32 yaşındaki futbolcu için de çalışmalara başlamıştı. Oyuncuya ilk etapta yaptığı 2.5 milyon Euro’luk önerisi olumlu yanıt alan Kara Kartal, tecrübeli isimden bonservissiz olarak gelmesini istemişti. Önceki gün itibariyle Atletico Madrid’ten bedelsiz ayrılık için izni alan Kalinic’in, ilk etapta 2.5 milyon Euro’luk teklifine yeşil ışık yaktığı Kara Kartal’dan, Arap Yarımadası kulüplerinden gelen yüksek maaşlı öneriler sebebiyle 3 milyon Euro istediği bildirildi.

Taraftar, Balotelli’yi istiyor

Beşiktaş Yönetimi’nin de bu gelişmenin ardından ailesiyle Hırvatistan’da tatilde bulunan Kalinic’in menaceriyle pazarlıklara başladığı ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istemesi sonrasında 2.5 milyon Euro garanti, 500 bin Euro da bonus önerisinde bulunduğu öğrenildi. Kalinic’in ise son olarak net 3 milyon Euro’luk talebinin bulunduğu belirtildi. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken bir başka Hırvat golcü Mario Mandzukic’in de listede tutulduğu belirtildi. Öte yandan taraftarın sosyal medya üzerinden yoğun talepte bulunduğu Mario Balotelli için de bazı yöneticilerin istekli olduğu ancak teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu isme karşı olduğu ifade edildi. Kartal, yarın sona erecek transfer dönemi içinde bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor.