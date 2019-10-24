Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü kongrede 8547 oyun 5009’unu alarak Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakarak Beşiktaş'ın 34. Başkanı olan Ahmet Nur Çebi, görev dağılımını yapmaya başladı.

Yönetim Kurulu'nda caminanın tanıdığı isimlere yer veren Çebi, Braga maçı öncesi yapılan toplantıda futbol şubesini Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'a emanet etti.

Erdal Torunoğulları kimdir?

1964 Kars doğumlu olan iş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derece Felemenkçe ve İngilizce bilmektedir.

Emre Kocadağ kimdir?

1983 Beyoğlu doğumlu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İş insanı olan Kocadağ evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Süleyman Hatısaru