Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda yeni sezonda 3 kulvarda da başarı getirecek bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan yönetim, özellikle golcü konusunda sıcak saatler yaşıyor. Ara transfer döneminde Everton’dan kiralanan Cenk Tosun’un sözleşmesinin bitmesi ve sakatlığı sebebiyle yolların ayrılması sonrasında Vincent Aboubakar’la da yapılan yeni kontrat pazarlıklarından sonuç alamayan Siyah-Beyazlılar, çifte atak başlattı. Aboubakar’ın istediği 3.5 milyon Euro’luk maaşa olumsuz yanıt veren idareciler, bu bütçeyle 2 yeni golcü transferi yapmayı hedefliyor.

Bonuslu teklif

Bu doğrultuda ilk olarak Ocak ayında Atletico Madrid’den ayrılan ve yarım sezondur boşta bulunan İspanyol golcü Diego Costa’yla görüşmelerini sürdüren yönetim, 4 milyon Euro maaş artı 2 milyon Euro da imza parası isteği bulunan isme son teklifini iletti. Kara Kartal’ın 32 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro garanti ücret ve imza parası yerine de performansa dayalı bonus içeren bir öneri sunduğu kaydedildi.

Giroud ve Mame Diouf...

Crystal Palace’la olan sözleşmesi sona eren Christian Benteke de Kara Kartal’ın radarında bulunmaya devam ediyor. Kulübünün yeni kontrat talebine ilk etapta olumsuz baksa da menaceri aracılığıyla temaslarını sürdüren deneyimli oyuncu için de 1.5 milyon Euro garanti, artı 1 milyon Euro da performansa dayalı bonus ayrıldığı ifade edildi. Milan’la yollarını ayıran Mario Mandzukic için de aynı bütçenin geçerli olduğu kaydedildi. Öte yandan Giroud ve Mame Diouf da listede yer almaya devam ediyor.