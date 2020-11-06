Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Beşiktaş, şok üstüne şok yaşıyor. Necip Uysal'ın maç öncesi yaşadığı rahatsızlık, Welinton'un ise 17. dakikada geçirdiği sakatlıkla sarsılan Kara Kartal'da Ersin Destanoğlu'nun gördüğü kırmızı kart moralleri bozdu.

Genç eldiven, 55. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahası dışarısında yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Ersin, Süper Lig'in. 9. haftasında oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyonun ardından kırmızı kartını çıkardı.

Ersin'in gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, Ghezzal'ı kenara aldı ve Utku Yuvakuran'ı oyuna dahil etti.