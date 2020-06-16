Elneny'den kötü haber… Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı yıldızın 7 maç sonra sözleşmesi sona erecek. Sergen Yalçın'ın kalması için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de Arsenal ile yeniden görüşmelere başladığı Elneny'nin ise Ada'ya geri dönmek istediği öğrenildi. Olympiakos'un ısrarla istediği Mısırlı yıldız için İngiltere'den de tekliflerin olduğu ve Elneny'nin de Premier Lig'i çok istediği gelen bilgiler arasında.

Mısırlı star geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübe ihtar çekmiş ve ardından yönetim oyuncuyu kaybetmemek için para ödemesi gerçekleştirmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden rahatsız olduğu ve Elneny'den umudunu kestiği ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim