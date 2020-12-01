Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbi zaferinin ardından yüzleri güldüren bir gelişme daha yaşandı. Domagoj Vida takıma geri döndü. Milli takım haftasında covid-19 testi pozitif çıktığı için 14 günlük karantine süresi geçirmek zorunda kalan deneyimli savunmacı bugünden itibaren Beşiktaş idmanlara katılmaya başladı. Vida'nın, Türkiye - Hırvatistan maçından önce yapılan test sonucu pozitif çıkmış, Hırvat stoper maça çıktıktan sonra test sonucu gelince karşılaşmanın devre arasında oyundan alınarak, karantina süreci başlatılmıştı.

Vida'nın da takıma katılmasıyla birlikte Beşiktaş'ta tek eksik kaldı. İkinci covid testi de pozitif çıkan Ajdin Hasiç bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Genç futbolcu, önümüzdeki günlerde yapılacak testleri negatif çıkarsa takıma dahil olabilecek.

Orhan Yıldırım