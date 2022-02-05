Kartal’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için Lyon, Bordeaux, Metz ve Club Brugge devreye girmişti. Belçika basınında yer alan habere göre Club Brugge’nin Rıdvan Yılmaz’ı transfer etmek için çok ısrarcı olduğu iddia edildi.

Haberde, yapılan 5 milyon Euro’luk teklifin reddedildiği yazıldı. Ocak ayında transferi gerçekleştiremeyen Club Brugge’nin yaz transfer döneminde Rıdvan Yılmaz’ı kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.







