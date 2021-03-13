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Beşiktaş'ta son dakika Cenk Tosun gelişmesi!

Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un tedavisi sürüyor. Sakatlığını tam olarak atlatamayan 29 yaşındaki oyuncu, son antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı.

13 Mart 2021, Cumartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta son dakika Cenk Tosun gelişmesi!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’dan Medipol Başakşehir ile oynayacağı yarı final maçı hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar Süper Lig’de 3-2 mağlup ettği rakibi ile kupada finale kalma mücadelesi verecek.

Cenk Başakşehir maçına yetişecek mi?

Ntvspor'un haberine göre; Tedavisi süren Cenk Tosun, son antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını henüz atlatamayan Cenk, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

29 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar maç öncesi yapılacak son antrenmanda verilecek. Cenk, sakatlığını atlatması halinde Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilecek.

16 Mart Salı günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20:45’te başlayacak.


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