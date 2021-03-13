Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’dan Medipol Başakşehir ile oynayacağı yarı final maçı hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar Süper Lig’de 3-2 mağlup ettği rakibi ile kupada finale kalma mücadelesi verecek.

Cenk Başakşehir maçına yetişecek mi?

Ntvspor'un haberine göre; Tedavisi süren Cenk Tosun, son antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını henüz atlatamayan Cenk, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

29 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar maç öncesi yapılacak son antrenmanda verilecek. Cenk, sakatlığını atlatması halinde Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilecek.

16 Mart Salı günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20:45’te başlayacak.





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