Son dakika haberi: Son dakika haberi: Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupapası'nda büyük şok. Son 16 Turu'nda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor'a evinde de aynı skorla yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Erzurumspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkarken, Beşiktaş'ta sinirler gerildi.

Beşiktaş'ın 3. golü yemesinin ardından Caner Erkin ile Mohamed Elneny arasında tartışma yaşandı. Elneny, 3. golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin’e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny’nin boğazına sarılıp itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.

Oynanan oyundan memnun olmayan Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken, Caner Erkin, Loris Karius ve Oğuzhan Özyakup'u maç boyunca yuhaladı.

Süleyman Hatısaru

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