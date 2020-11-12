Devre arasında golcünün yanı sıra mutlaka bir de tecrübeli kaleci kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Gaziantep FK yenilgisi sonrasında çalışmalarını iyice hızlandırdı. Siyah-Beyazlı yönetim sezon başında transfer listesinde bulunan Fatih Karagümrük’ün 27 yaşındaki kalecisi Aykut Özer ile tekrar masaya oturdu.

İki genç oyuncu istediler

Kırmızı-Siyahlılar’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiven, Kara Kartal’ın teklifine olumlu yanıt verdi. Aykut’la anlaşma sağlayan Beşiktaş, Karagümrük’le pazarlıklarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Beşiktaş’tan iki genç oyuncu talep ederken, yönetim bu konuda henüz kararını vermedi. Eğer iki kulüp anlaşamazsa, Aykut’un inisiyatif alarak, alacaklarına karşılık bonservisini talep edeceği ve Siyah-Beyazlılar’a geleceği öğrenildi.

Süleyman Hatısaru